Девушка позировала для фото на природе и не увидела, что ползет возле ее ноги (фото)
Сначала Еши и ее подруга даже не заметили змею, которая незаметно выползла из кустов на дорогу.
Туристка из Бутана, Еши Деми, во время отдыха в природном заповеднике Bukit Timah в Сингапуре случайно наткнулась на змею. Пресмыкающееся оказалось у ноги девушки, когда она позировала для фотосессии. В среду, 19 марта, путешественница опубликовала вирусное видео в TikTok, где показаны моменты ее встречи с рептилией.
Сначала Еши и ее подруга даже не заметили змею, которая незаметно выползла из кустов на дорогу. Об опасности иностранок сообщил посторонний прохожий.
Змея на дороге
Заметив змею, Еши мгновенно отскочила и прижалась к подруге. "Моя подруга держала меня за руку. Еще раз посмотрела на змею и только тогда осознала, насколько испугалась. У меня дрожали руки и ноги. Я плакала и смеялась одновременно", — рассказала девушка о своих эмоциях.
Она с юмором прокомментировала инцидент, отметив, что это вполне логично — встретить змею именно в год Змеи. Ее видео быстро стало популярным, собрав огромное количество просмотров и комментариев.
Реакция зрителей
Пользователи сети из разных стран начали активно комментировать увиденное.
- "Она шевельнула ногой как раз вовремя", — написал один из участников обсуждения;
- Другой добавил: "Это пройдет само собой, если вы не паникуете. Змеи не будут кусать людей без причины. Но да, я бы тоже испугался, если бы королевская кобра просто коснулась моих ног. Во всяком случае, я люблю змей";
- "Странное ощущение, очень страшно на самом деле", — написал еще один юзер;
- Его позицию разделяет следующий зритель: "Я бы сразу умер, если бы такое увидел у своих ног".
К слову, Королевство Бутан — страна в юго-восточной Азии, которая расположена между Китаем и Индией.
Напомним, это далеко не первый подобный случай. Ранее жительница города Финикс (штат Аризона, США) наткнулась на смертельно опасную змею прямо у входной двери своего дома. Женщина была поражена, услышав характерное жужжание пресмыкающегося, и немедленно вызвала специалистов.
Также на Филиппинах пожарные поймали огромного питона, который запутался в электрических проводах на столбе. На видео, которое появилось в сети, видно, как спасатель в белых перчатках поднимается по лестнице и осторожно ловит змею за голову с помощью специального инструмента.