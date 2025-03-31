Жінка натрапила на фотоальбоми своїх батьків з 80-х: вона не була готова до побаченого

33-річна аспірантка Еббі Спудіч із США знайшла старі фотоальбоми 1980-х років з несподіваними знімками своїх батьків, 68-річної Тамри Колдрен, клінічною соціальною працівницею на пенсії, та 68-річним Джеком Спудічем – колишнім інвестиційним менеджером.

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Еббі поділилася знімками у TikTok, вказавши в описі: "Це так мило — побачити своїх батьків ще молодими й закоханими". Її ролик швидко став популярним і зібрав понад 242 тисячі вподобайок.

На кадрах жінка серед іншого побачила двох домашніх улюбленців: рудого кота Альфі та кішку "в смокінгу" — Корі.

"Ви можете побачити, скільки любові в цій родині. Там було багато тепла ще до того, як народилися ми з братом. Хоча мене розсмішило, що батьки так часто фотографували своїх котів. Тепер у мене в телефоні тисячі знімків", — розповіла Спудіч в інтерв'ю Newsweek.

Батько Еббі з котом Фото: TikTok

На фотографіях, зроблених у 1981 році, можна побачити, як молода пара будувала своє спільне життя. Після знайомства в коледжі вони переїхали з Сент-Луїса, штат Міссурі, до Нового Орлеана, штат Луїзіана, де Тамра навчалась на магістерській програмі в університеті Тулейн. Цього року подружжя відзначає 44-ту річницю весілля.

Коли це відео набрало популярності, користувачі TikTok засипали авторку коментарями, щоб поділитися власними спогадами. "Тоді кожна з цих фотографій коштувала грошей/плівки. Ваші батьки все одно вирішили, що кожен з тих кадрів вартий того", — поділився один з користувачів мережі.

Батьки Еббі робили багато фото своїх котів Фото: TikTok

Найбільше Спудіч зворушило те, наскільки великий резонанс ці зображення викликали за межами її найближчого оточення. "Очевидно, що вони багато значать для мене, але вражає те, що незнайомі люди бачать ці знімки й відчувають тепло та любов", — підсумувала Еббі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що перехожий зробив приголомшливий знімок, на якому можна побачити чоловіка, що стоїть на коліні під яскравими спалахами феєрверків у нічному небі. Цей кадр викликав захоплення у мережі, зібравши велику кількість вподобайок та інших реакцій.

Крім того, мандрівниця з Бутану під час відпочинку в Сінгапурі випадково натрапила на змію. Плазун опинився біля ноги дівчини, коли вона позувала для фотосесії. Дівчина опублікувала вірусне відео в TikTok, де показано моменти її зустрічі з рептилією.