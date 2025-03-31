Женщина нашла фотоальбомы своих родителей из 80-х: она не была готова к увиденному

33-летняя аспирантка Эбби Спудич из США нашла старые фотоальбомы 1980-х годов с неожиданными снимками своих родителей, 68-летней Тамры Колдрен, клинической социальной работницы на пенсии, и 68-летним Джеком Спудичем — бывшим инвестиционным менеджером.

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Эбби поделилась снимками в TikTok, указав в описании: "Это так мило — увидеть своих родителей еще молодыми и влюбленными". Ее ролик быстро стал популярным и собрал более 242 тысяч лайков.

На кадрах женщина среди прочего увидела двух домашних любимцев: рыжего кота Альфи и кошку "в смокинге" — Кори.

"Вы можете увидеть, сколько любви в этой семье. Там было много тепла еще до того, как родились мы с братом. Хотя меня рассмешило, что родители так часто фотографировали своих котов. Теперь у меня в телефоне тысячи снимков", — рассказала Спудич в интервью Newsweek.

Отец Эбби с котом Фото: TikTok

На фотографиях, сделанных в 1981 году, можно увидеть, как молодая пара строила свою совместную жизнь. После знакомства в колледже они переехали из Сент-Луиса, штат Миссури, в Новый Орлеан, штат Луизиана, где Тамра училась на магистерской программе в университете Тулейн. В этом году супруги отмечают 44-ю годовщину свадьбы.

Когда это видео стало популярным, пользователи TikTok засыпали автора комментариями, чтобы поделиться собственными воспоминаниями. "Тогда каждая из этих фотографий стоила денег/пленки. Ваши родители все равно решили, что каждый из тех кадров стоит того", — поделился один из пользователей сети.

Родители Эбби делали много фото своих котов Фото: TikTok

Больше всего Спудич тронуло то, насколько большой резонанс эти изображения вызвали за пределами ее ближайшего окружения. "Очевидно, что они много значат для меня, но поражает то, что незнакомые люди видят эти снимки и чувствуют тепло и любовь", — подытожила Эбби.

Напомним, ранее Фокус писал, что прохожий сделал потрясающий снимок, на котором можно увидеть мужчину, стоящего на колене под яркими вспышками фейерверков в ночном небе. Этот кадр вызвал восторг в сети, собрав большое количество лайков и других реакций.

Кроме того, путешественница из Бутана во время отдыха в Сингапуре случайно наткнулась на змею. Пресмыкающееся оказалось у ноги девушки, когда она позировала для фотосессии. Девушка опубликовала вирусное видео в TikTok, где показаны моменты ее встречи с рептилией.