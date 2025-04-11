Дешевше, ніж оренда: жінка продала будинок і живе на розкішних круїзних лайнерах (відео)

Після розлучення і звільнення з роботи американка Лінель продала своє майно, щоб назавжди переселитися на круїзні лайнери. За її словами, таке життя обходиться їй дешевше, ніж оренда квартири, а умови набагато комфортніші.

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Про це пише LadBible.

Дедалі більше людей у всьому світі відмовляються від звичного способу життя та обирають постійну подорож морями. Одні називають це мрією, інші — божевіллям. Але для блогерки Лінель, відомої в мережі завдяки своєму YouTube-каналу Poverty to Paradise, життя на круїзних лайнерах стало справжнім порятунком.

Після того як жінка звільнилася з токсичної роботи, розлучилася з чоловіком і продала будинок і машину, вона вирішила почати все з чистого аркуша — на борту круїзного судна. Сьогодні Лінель подорожує світом в умовах, які багато хто міг би назвати розкішними, і водночас витрачає на місяць навіть менше, ніж середньостатистична американська сім'я.

У жовтні 2024 року її витрати становили $2089, включно з $1537 на самі круїзи, $420 на проживання в готелях перед відплиттям, $70 на харчування, $62 на транспорт і $293 на додаткові послуги та розваги. Попри те, що цей місяць виявився дорожчим за звичайний — через хворобу вона частіше замовляла їжу в номер — у середньому за чотири місяці її витрати становили приблизно $1798 на місяць.

Лінель подорожує світом в умовах, які багато хто міг би назвати розкішними Фото: YouTube

Лінель стверджує, що такий спосіб життя не лише дешевший, ніж оренда житла та побут на суші, а й значно якісніший. Вона заробляє завдяки інвестиціям та своєму відеоблогу, надихаючи дедалі більше людей переосмислити, який вигляд може мати "нормальне" життя.

Раніше Фокус повідомляв, що подруги вирушили у відпустку мрії, але помилилися країною. Лінн Мазоуз і Кіра Сміт мріяли про пляжі, але через плутанину з квитками сіли не на той рейс. Помилка обернулася спонтанною пригодою з несподівано щасливим фіналом.

Також стало відомо, що загадкове фото з пляжу налякало людей. Таємнича фігура на знімку викликала суперечки в соцмережах, а попередження рятувальників лише посилило інтригу.