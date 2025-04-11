Дешевле, чем аренда: женщина продала дом и живет на роскошных круизных лайнерах (видео)

После развода и ухода с работы американка Линель продала свое имущество, чтобы навсегда переселиться на круизные лайнеры. По ее словам, такая жизнь обходится ей дешевле, чем аренда квартиры, а условия намного комфортнее.

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Об этом пишет LadBible.

Все больше людей во всем мире отказываются от привычного образа жизни и выбирают постоянное путешествие по морям. Одни называют это мечтой, другие — безумием. Но для блогерши Линель, известной в сети благодаря своему YouTube-каналу Poverty to Paradise, жизнь на круизных лайнерах стала настоящим спасением.

После того как женщина уволилась с токсичной работы, рассталась с мужем и продала дом и машину, она решила начать все с чистого листа — на борту круизного судна. Сегодня Линель путешествует по миру в условиях, которые многие могли бы назвать роскошными, и при этом тратит в месяц даже меньше, чем среднестатистическая американская семья.

В октябре 2024 года ее расходы составили $2089, включая $1537 на сами круизы, $420 на проживание в отелях перед отплытием, $70 на питание, $62 на транспорт и $293 на дополнительные услуги и развлечения. Несмотря на то, что это месяц оказался дороже обычного — из-за болезни она чаще заказывала еду в номер — в среднем за четыре месяца ее траты составили около $1798 в месяц.

Линель путешествует по миру в условиях, которые многие могли бы назвать роскошными Фото: YouTube

Линель утверждает, что такой образ жизни не только дешевле, чем аренда жилья и быт на суше, но и значительно качественнее. Она зарабатывает благодаря инвестициям и своему видеоблогу, вдохновляя все больше людей переосмыслить, как может выглядеть "нормальная" жизнь.

Ранее Фокус сообщал, что подруги отправились в отпуск мечты, но ошиблись страной. Линн Мазоуз и Кира Смит мечтали о пляжах, но из-за путаницы с билетами сели не на тот рейс. Ошибка обернулась спонтанным приключением с неожиданно счастливым финалом.

Также стало известно, что загадочное фото с пляжа напугало людей. Таинственная фигура на снимке вызвала споры в соцсетях, а предупреждение спасателей лишь усилило интригу.