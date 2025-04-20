Жінка знайшла за шафою старовинний секрет: тепер орендна плата за житло може збільшитись

Жінка поділилася дивною таємницею, яку вона виявила у своїй квартирі і яка була схована від людських очей принаймні два десятиліття. У арендованій квартирі вона неочікувано знайшла підвал.

Related video

Своєю історією жінка під ніком Inevitable-Sense740 поділилась на Reddit.

Вона розповіла, що переїхала в орендоване житло пів року тому, спокусившись на дешеву орендну плату і вигідне розташування. Коли вона робила ремонт, в одній із шаф знайшла "щось дивне" й вирішила дослідити.

Жінка вирішила розібратись з "цією незручною, забитою цвяхами панеллю в задній частині шафи". Разом з хлопцем вони зламали задню частину шафи й стіну позаду. Пара виявила крихітну кімнату без вікон, розміром з велику вбиральню. Вона була порожня, якщо не брати до уваги старого дерев'яного стільця і ​​стопки пожовклих газет 1970-х років.

"Я трохи злякалася, але зрештою зателефонувала своєму орендодавцю, щоб спитати про це. Він був здивований не менше за мене, він володів будівлею близько 20 років і уявлення не мав, що там є потаємна кімната", — додала жінка.

Вона розповіла, що розчистила простір та перетворила кімнату в куточок для читання. В коментарях жінці зауважили, що відтепер її орендна плата за квартиру зросте на 750 доларів.

Нагадаємо, нещодавно чоловік виявив під своїм будинком мережу таємничих тунелів і кімнат, частина з яких виявилася під'єднаною до електрики та водопроводу. У підвалі виявилось щонайменше п'ять окремих приміщень.

Зазначимо, що у Британії під житловий будинок продають будівлю церкви з органом і власним кладовищем. Її вартість — 10,6 млн гривень