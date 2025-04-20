Женщина нашла за шкафом старинный секрет: теперь арендная плата за жилье может увеличиться

Женщина поделилась странной тайной, которую она обнаружила в своей квартире и которая была скрыта от человеческих глаз по крайней мере два десятилетия. В арендованной квартире она неожиданно нашла подвал.

Related video

Своей историей женщина под ником Inevitable-Sense740 поделилась на Reddit.

Она рассказала, что переехала в арендованное жилье полгода назад, соблазнившись на дешевую арендную плату и выгодное расположение. Когда она делала ремонт, в одном из шкафов нашла "что-то странное" и решила исследовать.

Женщина решила разобраться с "этой неудобной, забитой гвоздями панелью в задней части шкафа". Вместе с парнем они сломали заднюю часть шкафа и стену позади. Пара обнаружила крошечную комнату без окон, размером с большую уборную. Она была пуста, если не считать старого деревянного стула и стопки пожелтевших газет 1970-х годов.

"Я немного испугалась, но в конце концов позвонила своему арендодателю, чтобы спросить об этом. Он был удивлен не меньше меня, он владел зданием около 20 лет и понятия не имел, что там есть потайная комната", — добавила женщина.

Она рассказала, что расчистила пространство и превратила комнату в уголок для чтения. В комментариях женщине отметили, что отныне ее арендная плата за квартиру вырастет на 750 долларов.

Напомним, недавно мужчина обнаружил под своим домом сеть таинственных тоннелей и комнат, часть из которых оказалась подключенной к электричеству и водопроводу. В подвале оказалось по меньшей мере пять отдельных помещений.

Отметим, что в Британии под жилой дом продают здание церкви с органом и собственным кладбищем. Его стоимость — 10,6 млн гривен