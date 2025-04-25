"Ростуть як яблука": ретривер зворушив соцмережі, бо щодня шукає м'ячик між гілками (відео)

Золотистий ретривер Зеббі продемонстрував гарні здібності, коли запам'ятав появу тенісного м'ячика на дереві та почав його там щодня шукати. Відео з "пам'ятливим" псом здивувало та зворушило користувачів соцмереж.

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Відео, на якому вигулюють ретривера Зеббі, з'явилось в акаунті zebbythegolden соцмережі TikTok.

13-секундний запис з'явився у мережі, орієнтовно, 24 квітня. На відео бачимо ретривера із золотистою шерстю, який прогулюється разом з власницею. У кадрі — пес, який завмер на зеленій траві та вдивляється у гілки дерева. Він благально дивиться у камеру, а потім повертається, наче щось шукає. Тим часом чути голос, який пояснив деталі історії. Як з'ясувалось, кілька місяців тому пес саме на цьому дереві помітив тенісний м'ячик. Тепер щоразу, коли проходить повз, він спиняється: очікує, що цікавий предмет для ігор знов там з'явиться. Власниця жартівливо припустила: пес, схоже, думає, що м'ячики ростуть на деревах.

"Я не маю уявлення, чому на цьому дереві був м'яч, але тепер він переконаний, що на цьому дереві ростуть тенісні м'ячі. Тепер ми [тут спиняємось] майже щодня", — чути на відео.

Тим часом протягом доби відео із золотистим ретривером набрало у TikTok 2,5 млн переглядів, 450 тис. вдопобайок та понад 2 тис. коментарів. Схожа ситуація — в Instargam: 600 тис. вподобайок і тисячі коментарів. Люди погоджуються, що пес "дуже милий" і, мабуть, очікує, що м'ячики ростуть на деревах, як яблука. Також були поради для власниці: казали, що краще не розчаровувати тварину та нарешті покласти м'ячик між гілками.

Золотистий ретривер — коментарі про тенісні м'ячі замість яблук Фото: скриншот Золотистий ретривер — коментарі про розкладання м'ячів між гілками Фото: скриншот

Медіа Newsweek додали деякі деталі до історії. На порталі уточнили, що золотистого ретривера звати Зеббі і йому 13 місяців. Власниця — 28-річна Софі Фогельсон. Разом з псом вони щодня гуляють у місті Хермоза-Біч (Каліфорнія). М'ячик на дереві відшукався ще у січні 2025 року і з того часу пес щодня його там шукає. Як з'ясувалось, Софі взяла м'ячик та пограла з ретривером і "Зеббі був у повному захваті".

"Він любить гратись та виконувати команду "апорт", а також сидіти в тіні й жувати свої м’ячі — вони стають такими слинявими", — навели журналісти слова Софі.

Зазначимо, у жовтні 2024 року Фокус писав про золотистого ретривера Медді з Белфаста, який став відомий усьому світу. Видання The Daily Mail розповіло, як пес щоп'ятниці зустрічає сміттярів: історія про дивного собаку стала вірусною.

Нагадуємо, у листопаді голлівудська зірка Дженніфер Гарднер розповіла про власного золотистого ретривера Берді, у якого виникли проблеми з настроєм.