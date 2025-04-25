"Растут как яблоки": ретривер растрогал соцсети, потому что ежедневно ищет мячик между ветками (видео)

Золотистый ретривер Зебби продемонстрировал хорошие способности, когда запомнил появление теннисного мячика на дереве и начал его там ежедневно искать. Видео с "памятливым" псом удивило и растрогало пользователей соцсетей.

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Видео, на котором выгуливают ретривера Зебби, появилось в аккаунте zebbythegolden соцсети TikTok.

13-секундная запись появилась в сети, ориентировочно, 24 апреля. На видео видим ретривера с золотистой шерстью, который прогуливается вместе с владелицей. В кадре — пес, который замер на зеленой траве и всматривается в ветви дерева. Он умоляюще смотрит в камеру, а потом поворачивается, как будто что-то ищет. Между тем слышен голос, который объяснил детали истории. Как выяснилось, несколько месяцев назад пес именно на этом дереве заметил теннисный мячик. Теперь каждый раз, когда проходит мимо, он останавливается: ожидает, что интересный предмет для игр снова там появится. Владелица шутливо предположила: пес, похоже, думает, что мячики растут на деревьях.

"Я понятия не имею, почему на этом дереве был мяч, но теперь он убежден, что на этом дереве растут теннисные мячи. Теперь мы [здесь останавливаемся] почти каждый день", — слышно на видео.

Между тем в течение суток видео с золотистым ретривером набрало в TikTok 2,5 млн просмотров, 450 тыс. лайков и более 2 тыс. комментариев. Похожая ситуация — в Instargam: 600 тыс. лайков и тысячи комментариев. Люди соглашаются, что пес "очень милый" и, видимо, ожидает, что мячики растут на деревьях, как яблоки. Также были советы для владелицы: говорили, что лучше не разочаровывать животное и наконец положить мячик между ветками.

Золотистый ретривер — комментарии о теннисных мячах вместо яблок Фото: скриншот Золотистый ретривер — комментарии о раскладывании мячей между ветками Фото: скриншот

Медиа Newsweek добавили некоторые детали к истории. На портале уточнили, что золотистого ретривера зовут Зебби и ему 13 месяцев. Владелица — 28-летняя Софи Фогельсон. Вместе с псом они ежедневно гуляют в городе Хермоза-Бич (Калифорния). Мячик на дереве отыскался еще в январе 2025 года и с тех пор пес ежедневно его там ищет. Как выяснилось, Софи взяла мячик и поиграла с ретривером и "Зебби был в полном восторге".

"Он любит играть и выполнять команду "апорт", а также сидеть в тени и жевать свои мячи — они становятся такими слюнявыми", — привели журналисты слова Софи.

Отметим, в октябре 2024 года Фокус писал о золотистом ретривере Мэдди из Белфаста, который стал известен всему миру. Издание The Daily Mail рассказало, как пес каждую пятницу встречает мусорщиков: история о странной собаке стала вирусной.

Напоминаем, в ноябре голливудская звезда Дженнифер Гарднер рассказала собственного золотистого ретривера Берди, у которого возникли проблемы с настроением.