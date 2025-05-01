Чоловік, який замовив вегетаріанську страву, не знав, до чого це призведе через роки

Чоловік розповів, як звичайне замовлення вегетаріанської страви в ресторані призвело до затяжного конфлікту з кузеном, який сприйняв це як особисту образу.

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Про це написав користувач із ніком casual-captain на популярному форумі Reddit.

Інцидент у ресторані обернувся дворічною сімейною драмою і подагрою.

За словами чоловіка, він кілька років тому зосередився на здоровому способі життя, зокрема скоротив споживання свинини, залишивши стейки для особливих випадків і наповнив свій раціон овочами. У результаті багато з його улюблених страв тепер вегетаріанські. Два роки тому автор поста і його дружина зустрілися з його кузеном у ресторані, де він замовив вегетаріанську страву. Але його вибір викликав настільки бурхливу реакцію родича, що той, за словами автора, вирішив повністю відмовитися від овочів на знак протесту.

"Він сприйняв це як напад на свою систему переконань", — пише автор.

Ілюстративне фото Фото: Getty Images

Після нещасливої вечері кузен демонстративно їв лише м'ясо й уникав овочів. Ба більше, він ділився в соцмережах фото м'ясних страв і скаржився іншим родичам, що "коледж зіпсував" двоюрідного брата.

Через два роки з'ясувалося: у кузена розвинулася подагра — хворобливе захворювання суглобів, часто пов'язане з надлишком м'яса в раціоні. Через хворобу він не може працювати на складі, де був працевлаштований.

Пост користувача форуму набрав понад 14 000 лайків і безліч коментарів:

"Дивно, як деякі люди роблять зі свого нездоров'я предмет гордості";

"Усе це звучить так, ніби ви просто існували, і це стало для нього загрозою";

"Часом люди сприймають вибір іншого як особисту образу — навіть якщо це просто тарілка з овочами".

Видання Newsweek зазначає, що експерти нагадують: збалансована дієта — ключ до здоров'я. Виключно м'ясний раціон може призвести до серйозних проблем, включно з подагрою, високим тиском і хворобами серця. Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) рекомендують додавати до раціону фрукти, овочі, цільнозернові продукти й обмежувати насичені жири та сіль.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка витратила $8 тисяч, щоб виглядати як кішка, але тепер шкодує про це. Австралійська тіктокерка Джолін Доусон витратила 8000 доларів США на серію болючих косметичних процедур, щоб виглядати як тварина, але в підсумку отримала серйозні ускладнення і визнала свою помилку.

Також стало відомо, що жінка відмовилася від готування і 10 років живе на фастфуді. 26-річна мешканка Великої Британії Саффрон Босвелл повністю забула про домашнє готування, вважаючи за краще витрачати до 60 фунтів (приблизно 3300 гривні) на день на кафе, ресторани і доставку. Вона вважає, що так навіть дешевше.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.