Мужчина, заказавший вегетарианское блюдо, не знал, к чему это приведет спустя годы

Мужчина рассказал, как обычный заказ вегетарианского блюда в ресторане привел к затяжному конфликту с кузеном, который воспринял это как личное оскорбление.

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Об этом написал пользователь с ником casual-captain на популярном форуме Reddit.

Инцидент в ресторане обернулся двухлетней семейной драмой и подагрой.

По словам мужчины, он несколько лет назад сосредоточился на здоровом образе жизни, в том числе сократил потребление свинины, оставив стейки для особых случаев и наполнил свой рацион овощами. В результате многие из его любимых блюд теперь вегетарианские. Два года назад автор поста и его жена встретились с его кузеном в ресторане, где он заказал вегетарианское блюдо. Но его выбор вызвал столь бурную реакцию родственника, что тот, по словам автора, решил полностью отказаться от овощей в знак протеста.

"Он воспринял это как нападение на свою систему убеждений", — пишет автор.

Иллюстративное фото Фото: Getty Images

После злополучного ужина кузен демонстративно ел только мясо и избегал овощей. Более того, он делился в соцсетях фото мясных блюд и жаловался другим родственникам, что "колледж испортил" двоюродного брата.

Спустя два года выяснилось: у кузена развилась подагра — болезненное заболевание суставов, часто связанное с избытком мяса в рационе. Из-за болезни он не может работать на складе, где был трудоустроен.

Пост пользователя форума набрал более 14 000 лайков и множество комментариев:

"Удивительно, как некоторые люди делают из своего нездоровья предмет гордости";

"Все это звучит так, будто вы просто существовали, и это стало для него угрозой";

"Порой люди воспринимают выбор другого как личное оскорбление — даже если это просто тарелка с овощами".

Издание Newsweek отмечает, что эксперты напоминают: сбалансированная диета — ключ к здоровью. Исключительно мясной рацион может привести к серьезным проблемам, включая подагру, высокое давление и болезни сердца. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют включать в рацион фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и ограничивать насыщенные жиры и соль.

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Также стало известно, что женщина отказалась от готовки и 10 лет живет на фастфуде. 26-летняя жительница Великобритании Саффрон Босвелл полностью забыла про домашнюю готовку, предпочитая тратить до 60 фунтов (примерно 3300 гривны) в день на кафе, рестораны и доставку. Она считает, что так даже дешевле.

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