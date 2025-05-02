Господиня будинку в жаху: чоловік купався в чужому басейні, думаючи, що нікого немає (відео)

В Австралії чоловік кілька разів проникав на приватну територію, щоб скупатися в чужому басейні, думаючи, що будинок порожній.

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Про це пише Lad Bible.

Житель Брісбена, Австралія, став місцевою знаменитістю після того, як його неодноразові вторгнення на приватну власність заради басейну були зафіксовані на камеру відеоспостереження.

Чоловік, відомий тільки на ім'я Метт, зізнався, що просто хотів охолодитися після пробіжки, вирішивши, що будинок має вигляд "як виставковий зал" і в ньому ніхто не живе.

Як розповіла господиня будинку Холлі Стівенс, "таємничий плавець" заходив через головні ворота, обходив будинок, заглядав у вікна, щоб переконатися, що нікого немає, а потім роззувався, роздягався до пояса і стрибав у басейн. Загалом він здійснив щонайменше чотири таких візити, кожен з яких викликав у сім'ї тривогу і відчуття вразливості.

Вторгнення на приватну власність заради басейну було зафіксовано на камеру відеоспостереження Фото: 7NEWS

Метт пізніше сам прийшов у поліцію, пояснивши, що не усвідомлював, що порушує чиїсь кордони.

"Я не хотів, щоб хтось почувався небезпечно. Чесно кажучи, я не спав кілька днів", — сказав він.

Чоловіка не стали заарештовувати, обмежившись офіційним попередженням і проханням більше так не робити.

Тим часом історія викликала ажіотаж в Австралії: друзі та родичі Метта тепер пропонують йому альтернативні басейни, запрошуючи "освіжитися" у них.

Поліція Квінсленда підтвердила, що попередження чоловікові було винесено за вторгнення на приватну територію в районі Нью-Фарм у період із січня до квітня.

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