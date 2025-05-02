Хозяйка дома в ужасе: мужчина купался в чужом бассейне, думая, что никого нет (видео)

В Австралии мужчина несколько раз проникал на частную территорию, чтобы искупаться в чужом бассейне, думая, что дом пустует.

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Об этом пишет Lad Bible.

Житель Брисбена, Австралия, стал местной знаменитостью после того, как его неоднократные вторжения на частную собственность ради бассейна были зафиксированы на камеру видеонаблюдения.

Мужчина, известный только по имени Мэтт, признался, что просто хотел охладиться после пробежки, решив, что дом выглядит "как выставочный зал" и в нем никто не живет.

Как рассказала хозяйка дома Холли Стивенс, "таинственный пловец" заходил через главные ворота, обходил дом, заглядывал в окна, чтобы убедиться, что никого нет, а затем разувался, раздевался до пояса и прыгал в бассейн. Всего он совершил как минимум четыре таких визита, каждый из которых вызвал у семьи тревогу и ощущение уязвимости.

Вторжения на частную собственность ради бассейна были зафиксированы на камеру видеонаблюдения Фото: 7NEWS

Мэтт позже сам пришел в полицию, объяснив, что не осознавал, что нарушает чьи-то границы.

"Я не хотел, чтобы кто-то чувствовал себя небезопасно. Честно говоря, я не спал пару дней", — сказал он.

Мужчину не стали арестовывать, ограничившись официальным предупреждением и просьбой больше так не делать.

Тем временем история вызвала ажиотаж в Австралии: друзья и родственники Мэтта теперь предлагают ему альтернативные бассейны, приглашая "освежиться" у них.

Полиция Квинсленда подтвердила, что предупреждение мужчине было вынесено за вторжение на частную территорию в районе Нью-Фарм в период с января по апрель.

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