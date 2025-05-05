Жінці привезли піцу з "ритуальним покаранням": незвичайна начинка викликала спір в мережі (фото)

Невинний твіт жінки про те, як вона насолоджується піцою після переїзду, став вірусним. В мережі почали сперечатись про те, чи оливки можна використовувати як начинку для цієї страви.

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Пенні, @pennyelizabeths, поділилася в X фотографією піци без одного шматочка з оливками як начинкою.

Фотографія піци Фото: X (Twitter)

"Обов'язкова переїздна піца", — підписала фото вона.

Реакція на цей простий твіт була бурхливою: багато людей сперечалися, чи варто додавати оливки до піци, чи ні. Деякі люди були шоковані вибором Пенні.

"Якби хтось запропонував мені піцу з оливками за допомогу з переїздом, я б забрав усі його меблі і повернув їх на старе місце", — та підписала фотографію людина, яка ретвітнула пост.

Інший користувач мережі зазначив, що оливки в піці можуть бути лише свого роду "ритуальним покаранням". Хтось навіть зазначав, що людям, які люблять оливки, не варто довіряти.

Інші ж навпаки, захоплювались таким варіантом страви. Такий варіант піци в коментарях деякі називали найкращим.

"Звичайна сирна піца з чорними оливками — найбільш недооцінений варіант піци", — сказав хтось ще, захищаючи вибір піци Пенні.

Раніше Фокус писав, що у Гватемалі чоловік відкрив ресторан на діючому вулкані. Вона стала не тільки гастрономічним атракціоном, а й способом залучення туристів.

Додамо, що у Флориді кур'єр не зміг доставити піцу. Річ у тім, що на його шляху опинився величезний крокодил довжиною майже 8 футів (2,5 метра).