Женщине привезли пиццу с "ритуальным наказанием": необычная начинка вызвала спор в сети (фото)

Невинный твит женщины о том, как она наслаждается пиццей после переезда, стал вирусным. В сети начали спорить о том, можно ли оливки использовать в качестве начинки для этого блюда.

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Пенни, @pennyelizabeths, поделилась в X фотографией пиццы без одного кусочка с оливками как начинкой.

Фотография пиццы Фото: X (Twitter)

"Обязательная переездная пицца", — подписала фото она.

Реакция на этот простой твит была бурной: многие люди спорили, стоит ли добавлять оливки в пиццу или нет. Некоторые люди были шокированы выбором Пенни.

"Если бы кто-то предложил мне пиццу с оливками за помощь с переездом, я бы забрал всю его мебель и вернул ее на старое место", — подписал фотографию человек, который ретвитнул пост.

Другой пользователь сети отметил, что оливки в пицце могут быть лишь своего рода "ритуальным наказанием". Кто-то даже отмечал, что людям, которые любят оливки, не стоит доверять.

Другие же наоборот, восхищались таким вариантом блюда. Такой вариант пиццы в комментариях некоторые называли лучшим.

"Обычная сырная пицца с черными оливками — самый недооцененный вариант пиццы", — сказал кто-то еще, защищая выбор пиццы Пенни.

Ранее Фокус писал, что в Гватемале мужчина открыл ресторан на действующем вулкане. Она стала не только гастрономическим аттракционом, но и способом привлечения туристов.

Добавим, что во Флориде курьер не смог доставить пиццу. Дело в том, что на его пути оказался огромный крокодил длиной почти 8 футов (2,5 метра).