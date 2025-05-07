Бабуся розплакалась, задавши незнайомцю під час шопінгу одне питання (відео)

Деліно Бараш, власник автомобіля Chevrolet Corvette зі штату Мічиган (США), не очікував, що поїздка по магазинах у пошуках нового матраца перетвориться на зворушливу подію. Під час шопінгу до нього звернулась літня жінка з незвичайним проханням.

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Деталями поділилось видання People. Жінка зізналася, що бачила, як чоловік приїхав на своєму дорогому авто.

Бараш розповів, що Corvette належав його братові Доновану, який помер минулого року. Автомобіль став для нього пам’яттю про близьку людину. Коли він розповідав про це, то помітив сльози на очах співрозмовниці.

За словами жінки, її 92-річному чоловікові дуже сподобалося б, якби Деліно покатав його після завершення покупок. Коли він вийшов з магазину, пара чекала, при цьому жінка не переставала дякувати йому за доброту. Чоловіки сіли у Corvette й вирушили в дорогу.

"Щойно ми рушили, він повторював: ‘Не вірю, що це реально". ‘А коли ми виїхали на головну дорогу, він вигукнув: ‘Боже мій, це машина моєї мрії!" І знову повторив це кілька разів", — додав Бараш.

Пенсіонер додав, що завжди мріяв про Corvette. Загалом поїздка тривала приблизно 4 милі й подарувала літньому чоловіку багато радості. Після завершення подорожі чоловік запропонував водію 10 доларів за бензин, але той відмовився.

Після завершення поїздки жінка попросила номер телефону Бараша. Отримавши контакти, вона пообіцяла запросити чоловіка на вечерю.

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