Бабушка расплакалась, задав незнакомцу во время шопинга один вопрос (видео)

Делино Бараш, владелец автомобиля Chevrolet Corvette из штата Мичиган (США), не ожидал, что поездка по магазинам в поисках нового матраса превратится в трогательное событие. Во время шопинга к нему обратилась пожилая женщина с необычной просьбой.

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Деталями поделилось издание People. Женщина призналась, что видела, как мужчина приехал на своем дорогом авто.

Бараш рассказал, что Corvette принадлежал его брату Доновану, который умер в прошлом году. Автомобиль стал для него памятью о близком человеке. Когда он рассказывал об этом, то заметил слезы на глазах собеседницы.

По словам женщины, ее 92-летнему мужу очень понравилось бы, если бы Делино покатал его после завершения покупок. Когда он вышел из магазина, пара ждала, при этом женщина не переставала благодарить его за доброту. Мужчины сели в Corvette и отправились в путь.

"Как только мы тронулись, он повторял: 'Не верю, что это реально'. 'А когда мы выехали на главную дорогу, он воскликнул: 'Боже мой, это машина моей мечты!" И снова повторил это несколько раз", — добавил Бараш.

Пенсионер добавил, что всегда мечтал о Corvette. В целом поездка длилась примерно 4 мили и подарила пожилому мужчине много радости. После завершения путешествия мужчина предложил водителю 10 долларов за бензин, но тот отказался.

После завершения поездки женщина попросила номер телефона Бараша. Получив контакты, она пообещала пригласить мужчину на ужин.

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Напомним, что один британец припарковал собственную машину рядом с домом соседа на парковке общего пользования. Вернувшись к машине через пару часов, ему оставили "послание" на стекле водительской двери.