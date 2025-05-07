Справжня скнара: жінка використовує дощову воду для туалету й п'є чай лише на роботі (відео)

На тлі зростання вартості життя багато хто шукає способи заощадити. Однак одна жінка, яка називає себе "справжньою скнарою", пішла ще далі та шокувала мільйони користувачів соцмереж своїми радикальними методами економії.

Related video

У своєму вірусному відео в TikTok вона розповіла, як дотримується екстремального бюджету, щоб зберігати витрати на мінімальному рівні.

Зокрема, жінка п’є чай лише на роботі, щоб не витрачати гроші вдома.

"Тепер, коли я на роботі, я повною мірою користуюся безплатною кавою. Я вже казала, що не п'ю ні чаю, ні кави, нічого, окрім води, коли я вдома. Але коли я на роботі і це безкоштовно, я можу собі це дозволити", — розповіла вона.

Щоб зекономити гроші на їжу, героїня через спеціальний додаток запасається безоплатною їжею. У своєму відео вона показала безкоштовний продуктовий набір, який їй вдалося отримати. У ньому були хліб, овочі та фрукти — за все це жінка не заплатила ні копійки.

Для зливу води в туалеті вона збирає дощову воду.

"Звичайно, скупердяйка в мені від цього в захваті, тому що я не використовую платну воду для змиву в туалеті, я використовую дощову воду", — сказала вона.

Загалом жінка уникає покупок, якщо можна знайти щось безкоштовне і планує бюджет до копійки. Завдяки такому способу життя вона вже виплатила іпотеку й живе у власному будинку.

Користувачі мережі були шоковані такою економією.

"Це може бути дуже нав'язливо, але ви справді щасливі бути ощадливим або це йде від того, що ви росли в бідності? Якщо ви дійсно щасливі, то, на мою думку, нікого не стосується, як ви живете", — запитали у жінки.

Героїня відповіла, що вона щаслива жити таким способом.

Раніше Фокус писав, що ощадлива мати бере з членів сім'ї плату за святкову вечерю. За словами жінки, так значно простіше, адже тепер її рідним можна не турбуватися про те, що привезти з собою напередодні святкування.

Нагадаємо, що мати трьох дітей живе у сараї. Вона це робить, щоб не платити за оренду.