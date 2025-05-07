Настоящая скряга: женщина использует дождевую воду для туалета и пьет чай только на работе (видео)

На фоне роста стоимости жизни многие ищут способы сэкономить. Однако одна женщина, которая называет себя "настоящей скрягой", пошла еще дальше и поразила миллионы пользователей соцсетей своими радикальными методами экономии.

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В своем вирусном видео в TikTok она рассказала, как придерживается экстремального бюджета, чтобы сохранять расходы на минимальном уровне.

В частности, женщина пьет чай только на работе, чтобы не тратить деньги дома.

"Теперь, когда я на работе, я в полной мере пользуюсь бесплатным кофе. Я уже говорила, что не пью ни чая, ни кофе, ничего, кроме воды, когда я дома. Но когда я на работе и это бесплатно, я могу себе это позволить", — рассказала она.

Чтобы сэкономить деньги на еду, героиня через специальное приложение она запасается бесплатной едой. В своем видео она показала бесплатный продуктовый набор, который ей удалось получить. В нем были хлеб, овощи и фрукты — за все это женщина не заплатила ни копейки.

Для слива воды в туалете она собирает дождевую воду.

"Конечно, скупердяйка во мне от этого в восторге, потому что я не использую платную воду для смыва в туалете, я использую дождевую воду", — сказала она.

В целом женщина избегает покупок, если можно найти что-то бесплатное и планирует бюджет до копейки. Благодаря такому образу жизни она уже выплатила ипотеку и живет в собственном доме.

Пользователи сети были шокированы такой экономией.

"Это может быть очень навязчиво, но вы действительно счастливы быть бережливым или это идет от того, что вы росли в бедности? Если вы действительно счастливы, то, по моему мнению, никого не касается, как вы живете", — спросили у женщины.

Героиня ответила, что она счастлива жить таким способом.

Ранее Фокус писал, что экономная мать берет с членов семьи плату за праздничный ужин. По словам женщины, так значительно проще, ведь теперь ее родным можно не беспокоиться о том, что привезти с собой накануне празднования.

Напомним, что мать троих детей живет в сарае. Она это делает, чтобы не платить за аренду.