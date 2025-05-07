Вигнали у 16 за роман з одруженим: чому батьки вибачились перед донькою через багато років

43-річна жінка розповіла, як в 16 років вона вимушена була піти з дому після роману з чоловіком сестри. Через роки батьки несподівано зв'язалися з донькою й попросили допомогти тій самій сестрі.

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Історію вона розповідає Newsweek. Видання зазначає, що жінка в 16 років мала стосунки з чоловіком своєї сестри, однак пошкодувала про це й назвала свою поведінку огидною.

Сестра пробачила чоловікові й залишилась з ним, згодом у них народились діти. А от доля 16-річної дівчини склалась по-іншому. Річ в тім, що батьки розповідали про інцидент всім знайомим дівчини. Щоразу, коли вона знаходила нову роботу, батьки та сестра зв'язувалися з колегами й називали її "розлучницею".

Зрештою, жінка була змушена залишити рідне місто задля власного психічного здоров’я. Їй вдалося побудувати нове життя з нуля. Вона знайшла підтримку у літньої подружньої пари, яка стала для неї справжньою родиною. Згодом вона вийшла заміж і народила четверо дітей.

Багато років жінка не спілкувалась з батьками, однак вони неочікувано вийшли на зв'язок. У повідомленні батько і мати вибачились й попросили у неї фінансової допомоги. З’ясувалося, що чоловік сестри знову зрадив її й залишив із двома дітьми з особливими потребами. Жінка зізналась, що після повідомлення вона розлютилась, оскільки не хоче бачити батьків й допомагати сестрі.

Користувачі Reddit стали на її бік. На думку деяких, родичі звернулись до автора посту через те, що їм потрібна допомога й це не щире вибачення.

"Вони зрадили тебе. Так, ви припустились помилки, але ви були дитиною, а не дорослою. Потім вони спробували зруйнувати твою кар'єру, поширюючи плітки. Бережи себе та свою родину", — написав інший коментатор.

Реляційна терапевтка Даніель Сеті зазначила, що поєднання вибачень із фінансовим проханням не говорить про щире каяття. Часто це свідчить про маніпуляцію.

Вона порадила жінці ставити у пріоритет свою емоційну безпеку та добробут. Фахівчиня зазначила, що "рішення не відновлювати відносини можна розглядати як акт самоповаги".

Раніше Фокус писав, що жінка викрила чоловіка на подружній зраді. Це стало можливим завдяки чекам із супермаркету.

Додамо, що в Сполучених Штатах Америки знайшли 82-річну жінку Одрі Бакеберг, яку понад шістдесят років вважали зниклою. Вона втекла від домашнього насильства, яке вчиняв її чоловік.