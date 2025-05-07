Выгнали в 16 за роман с женатым: почему родители извинились перед дочерью через много лет

43-летняя женщина рассказала, как в 16 лет она вынуждена была уйти из дома после романа с мужем сестры. Спустя годы родители неожиданно связались с дочерью и попросили помочь той самой сестре.

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Историю она рассказывает Newsweek. Издание отмечает, что женщина в 16 лет имела отношения с мужем своей сестры, однако пожалела об этом и назвала свое поведение отвратительным.

Сестра простила мужу и осталась с ним, впоследствии у них родились дети. А вот судьба 16-летней девушки сложилась по-другому. Дело в том, что родители рассказывали об инциденте всем знакомым девушки. Каждый раз, когда она находила новую работу, родители и сестра связывались с коллегами и называли ее "разлучницей".

В конце концов, женщина была вынуждена покинуть родной город ради собственного психического здоровья. Ей удалось построить новую жизнь с нуля. Она нашла поддержку у пожилой супружеской пары, которая стала для нее настоящей семьей. Впоследствии она вышла замуж и родила четверых детей.

Много лет женщина не общалась с родителями, однако они неожиданно вышли на связь. В сообщении отец и мать извинились и попросили у нее финансовой помощи. Выяснилось, что муж сестры снова изменил ей и оставил с двумя детьми с особыми потребностями. Женщина призналась, что после сообщения она разозлилась, поскольку не хочет видеть родителей и помогать сестре.

Пользователи Reddit стали на ее сторону. По мнению некоторых, родственники обратились к автору поста из-за того, что им нужна помощь и это не искреннее извинение.

"Они предали тебя. Да, вы допустили ошибку, но вы были ребенком, а не взрослым. Затем они попытались разрушить свою карьеру, распространяя сплетни. Береги себя и свою семью", — написал другой комментатор.

Реляционный терапевт Даниэль Сети отметила, что сочетание извинений с финансовой просьбой не говорит об искреннем раскаянии. Часто это свидетельствует о манипуляции.

Она посоветовала женщине ставить в приоритет свою эмоциональную безопасность и благополучие. Специалист отметила, что "решение не возобновлять отношения можно рассматривать как акт самоуважения".

Ранее Фокус писал, что женщина уличила мужа в супружеской измене. Это стало возможным благодаря чекам из супермаркета.

Добавим, что в Соединенных Штатах Америки нашли 82-летнюю женщину Одри Бакеберг, которую более шестидесяти лет считали пропавшей. Она сбежала от домашнего насилия, которое совершал ее муж.