Мріяв з дитинства: квиток 85-річної давності допоміг чоловікові побачити "Вежу Сонця"

Організатори Всесвітньої виставки Expo 2025, яка проходить у місті Осака, Японія, дозволили одному з відвідувачів увійти на територію події за оригінальним квитком на виставку 1940 року, яку скасували через початок Другої світової війни.

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Про це повідомляє NDTV.

У 1938 році почався продаж квитків на "Велику міжнародну виставку Японії" в Токіо, яка мала відбутися у 1940-му. Однак, через загострення військових дій та участь країни у війні захід було скасовано на невизначений термін.

Цього тижня організатори Expo 2025 повідомили, що в понеділок обміняли один зі збережених квитків 1940 року на дві одноденних перепустки на цьогорічну виставку. Власником історичного квитка виявився 25-річний Фумія Такенава з Токіо, який приїхав до Осаки у гості до батьків.

Такенава зізнався, що є великим шанувальником "Вежі Сонця" — культової інсталяції Expo 1970, яка все ще знаходиться у парку міста Осака.

"Вежа сонця" Фото: Kyodo News

Організатори відзначили, що подібна політика вже застосовувалася під час виставок у Японії у 1970 (Осака) та 2005 (Айті) роках. Тоді також визнавали дійсними квитки на скасовану виставку 1940 року.

Раніше Фокус писав, що на Всесвітній виставці котів у норвезькому місті Осло визначили найкрасивішого представника виду у світі. Ним став домашній улюбленець на прізвисько Бакарді, якого привезли з польського міста Гданськ.

Додамо, що у кварталі червоних ліхтарів Токіо (Японія) відбулася перша персональна виставка 21-місячної художниці з Японії. Її абстрактні картини продають за 33 000 єн (близько 230 доларів США) за полотно.