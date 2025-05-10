Мечтал с детства: билет 85-летней давности помог мужчине увидеть "Башню Солнца"

Организаторы Всемирной выставки Expo 2025, которая проходит в городе Осака, Япония, позволили одному из посетителей войти на территорию события по оригинальному билету на выставку 1940 года, которую отменили из-за начала Второй мировой войны.

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Об этом сообщает NDTV.

В 1938 году началась продажа билетов на "Большую международную выставку Японии" в Токио, которая должна была состояться в 1940-м. Однако, из-за обострения военных действий и участия страны в войне мероприятие было отменено на неопределенный срок.

На этой неделе организаторы Expo 2025 сообщили, что в понедельник обменяли один из сохранившихся билетов 1940 года на два однодневных пропуска на нынешнюю выставку. Владельцем исторического билета оказался 25-летний Фумия Такенава из Токио, который приехал в Осаку в гости к родителям.

Такенава признался, что является большим поклонником "Башни Солнца" — культовой инсталляции Expo 1970, которая все еще находится в парке города Осака.

"Башня солнца" Фото: Kyodo News

Организаторы отметили, что подобная политика уже применялась во время выставок в Японии в 1970 (Осака) и 2005 (Айти) годах. Тогда также признавали действительными билеты на отмененную выставку 1940 года.

Ранее Фокус писал, что на Всемирной выставке котов в норвежском городе Осло определили самого красивого представителя вида в мире. Им стал домашний любимец по кличке Бакарди, которого привезли из польского города Гданьск.

Добавим, что в квартале красных фонарей Токио (Япония) состоялась первая персональная выставка 21-месячной художницы из Японии. Ее абстрактные картины продают по 33 000 иен (около 230 долларов США) за полотно.