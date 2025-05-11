"Не зараз": дівчина на весіллі однією фразою перекреслила трирічні стосунки

26-річна жінка зупинила свого хлопця від освідчення під час весілля їхніх близьких друзів, що призвело до їх сварки.

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У своєму пості на Reddit вона розповіла, що зустрічаються вони вже майже три роки й давно обговорюють шлюб. Вони разом вибирали обручки, і, за словами жінки, момент для пропозиції був лише питанням часу.

За кілька тижнів до весілля під час розмови з нареченим і нареченою її хлопець пожартував, що зробить пропозицію на самому весіллі. Дівчина зупинила розмову, не думаючи, що це серйозно.

Але під час обіду на весільній церемонії хлопець несподівано підійшов до діджея, і зазвучала їхня улюблена пісня. Потім він підвівся, постукав виделкою по склянці, і зал звернув на нього увагу. Вона злякано прошепотіла йому: "Не зараз". Тоді він просто вигукнув, що пожартував, і сів назад.

"Дай їм насолодитися моментом, зробімо це своїм моментом", — додала вона.

Хлопець нічого не відповів і незабаром залишив зал. Жінка намагалася його знайти, писала йому повідомлення і дзвонила, але відповіді не було. Через півтори години він повернувся і не сказав їй жодного слова. Весь вечір минув у напрузі.

У машині її коханий також мовчав. Пізніше він надіслав довге повідомлення, в якому розповів про довгі пошуки обручки, як боляче було почуватися відкинутим і що вона його принизила.

Вона пояснила свої дії тим, що це був день їхніх друзів, і вони заслуговували на свій власний момент. Вона вважає, що пропозиція має бути особистою, а не на чужому святі. Хлопець переконаний, що якби жінка хотіла вийти за нього заміж, не зупинила б його.

Користувачі Reddit встали на її бік.

"З його боку було поганим тоном робити пропозицію на весіллі. Це було б несправедливо стосовно нареченого і нареченої, не кажучи вже про несмак. Йому треба з цим змиритись і рухатися далі", — написав один користувач.

Інший зазначив, що її коханому треба подорослішати, перш ніж його взагалі розглядатимуть як кандидата на одруження. Дехто висловив думку, що хлопець егоїст.

Раніше Фокус розповідав, як жінка напередодні весілля розповіла подрузі про недоліки майбутнього чоловіка. Після цього подруга розійшлась з хлопцем.

Нагадаємо, що Тейлор Вікерстафф з Великої Британії вирішив подарувати своїй дружині Люсі на першу річницю весілля намальований від руки портрет. Однак його подарунок викликав сміх і здивування.