"Не сейчас": девушка на свадьбе одной фразой перечеркнула трехлетние отношения

26-летняя женщина остановила своего парня от предложения во время свадьбы их близких друзей, что привело к их ссоре.

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В своем посте на Reddit она рассказала, что встречаются они уже почти три года и давно обсуждают брак. Они вместе выбирали обручальные кольца, и, по словам женщины, момент для предложения был лишь вопросом времени.

За несколько недель до свадьбы во время разговора с женихом и невестой ее парень пошутил, что сделает предложение на самой свадьбе. Девушка остановила разговор, не думая, что это серьезно.

Но во время обеда на свадебной церемонии парень неожиданно подошел к диджею, и зазвучала их любимая песня. Затем он встал, постучал вилкой по стакану, и зал обратил на него внимание. Она испуганно прошептала ему: "Не сейчас". Тогда он просто воскликнул, что пошутил, и сел обратно.

"Дай им насладиться моментом, давайте сделаем это своим моментом", — добавила она.

Парень ничего не ответил и вскоре покинул зал. Женщина пыталась его найти, писала ему сообщения и звонила, но ответа не было. Через полтора часа он вернулся и не сказал ей ни одного слова. Весь вечер прошел в напряжении.

В машине ее возлюбленный также молчал. Позже он прислал длинное сообщение, в котором рассказал о долгих поисках кольца, как больно было чувствовать себя отвергнутым и что она его унизила.

Она объяснила свои действия тем, что это был день их друзей, и они заслуживали свой собственный момент. Она считает, что предложение должно быть личным, а не на чужом празднике. Парень убежден, что если бы женщина хотела выйти за него замуж, не остановила бы его.

Пользователи Reddit встали на ее сторону.

"С его стороны было дурным тоном делать предложение на свадьбе. Это было бы несправедливо по отношению к жениху и невесте, не говоря уже о безвкусице. Ему надо с этим смириться и двигаться дальше", — написал один пользователь.

Другой отметил, что ее возлюбленному надо повзрослеть, прежде чем его вообще будут рассматривать как кандидата на брак. Некоторые высказали мнение, что парень эгоист.

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