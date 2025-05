"Це жахає": водій автобуса перевіряв камери після зміни та помітив привида в салоні (відео)

У нідерландському місті Роттердам сталася містична історія — водій автобуса з колегою побачив дивну жінку на відеозаписі, яка начебто сиділа в салоні в момент зйомки. Та коли вони глянули всередину салону, там нікого не було.

Про це повідомляє Need to Know.

Ромейко Нюланд працює водієм у головному операторі громадського транспорту RET і повернувся після зміни у гараж. Там він розмовляв з іншим співробітником після повернення на автостанцію, і в цей момент він подивився на камеру спостереження і побачив фігуру, що сиділа на сидінні.

На кадрах помітно, що форма невідомої фігури, схожу на жінку, була надзвичайно чіткою — все виглядало так, ніби людина тримала обидві руки на колінах. Обличчя самої жінки не було видно, але здавалося, що на ній є капелюх.

Та коли Ромейко повернувся камеру телефона, аби показати задню частину автобуса, то стало ясно — що нікого в салоні не було, попри те, що камера відеоспостереження записувала в режимі реального часу.

Нідерландські користувачі були здивовані побаченим. Щоправда, дехто підозрює в цьому пранк від самого блогера-водія, який виклав своє відео під заголовком: "Паранормальна активність в RET".

"Ось це жахає", — написала одна користувачка.

Інші юзери в коментарях ставили смайлики, натякаючи на те, що ролик автора є пранком, і насправді в ньому є якась хитрість. Та все ж, деякі з дописувачів були налякані побаченим.

"Це точно дух когось", — написав інший.

"Ха-ха-ха! Якого ж чорта?!", — відповіла на допис Ромейко Нюланда користувачка з ніком "Priscilla".

