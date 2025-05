"Это ужасает": водитель автобуса проверял камеры после смены и заметил призрака в салоне (видео)

В нидерландском городе Роттердам произошла мистическая история — водитель автобуса с коллегой увидел странную женщину на видеозаписи, которая якобы сидела в салоне в момент съемки. Но когда они взглянули внутрь салона, там никого не было.

Об этом сообщает Need to Know.

Ромейко Нюланд работает водителем в главном операторе общественного транспорта RET и вернулся после смены в гараж. Там он разговаривал с другим сотрудником после возвращения на автостанцию, и в этот момент он посмотрел на камеру наблюдения и увидел фигуру, сидящую на сиденье.

На кадрах заметно, что форма неизвестной фигуры, похожую на женщину, была чрезвычайно четкой — все выглядело так, будто человек держал обе руки на коленях. Лицо самой женщины не было видно, но казалось, что на ней есть шляпа.

Но когда Ромейко повернул камеру телефона, чтобы показать заднюю часть автобуса, то стало ясно — никого в салоне не было, несмотря на то, что камера видеонаблюдения записывала в режиме реального времени.

Нидерландские пользователи были удивлены увиденным. Правда, некоторые подозревают в этом пранк от самого блогера-водителя, который выложил свое видео под заголовком: "Паранормальная активность в RET".

"Вот это ужасает", — написала одна пользовательница.

Другие юзеры в комментариях ставили смайлики, намекая на то, что ролик автора является пранком, и на самом деле в нем есть какая-то хитрость. И все же, некоторые из авторов были напуганы увиденным.

"Это точно дух кого-то", — написал другой.

"Ха-ха-ха! Какого черта?!", — ответила на сообщение Ромейко Нюланда пользовательница с ником "Priscilla".

