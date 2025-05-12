Нічого не коштує: як назавжди вивести з дому мурах без дихлофосу (фото)

З приходом весни в приватних будинках інколи з'являються мурахи, вони активно шукають їжу та нові території для колонізації. Завдяки певним ароматичним рослинам можна ефективно та екологічно відлякувати цих комах.

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Про це пише видання The Mirror.

Особливість мурах — залежність від нюху, який вони використовують для комунікації та орієнтації в просторі. Саме тому сильні аромати можуть суттєво порушувати їхню поведінку. Головне — знати, які саме використовувати.

Базилік

Сильні ароматичні олії базиліку, такі як евгенол і ліналоол, поширюють запах, який мурахи не переносять. Базилік можна вирощувати у саду або принести його в приміщення — обидва варіанти ефективні.

Мурахи не люблять запах базиліку Фото: Pixels

Для використання в приміщенні розкладіть свіже або сухе листя базиліку в кутках, де з'являються мурахи. Для посилення ефекту додайте кілька крапель ефірної олії базиліку до пульверизатора з водою, збризніть цим розчином ватні кульки та залиште їх біля місць скупчення комах.

Лаванда

Лаванда — незамінна рослина для садів. Більшість людей вирощує її для краси або заспокійливого аромату. Подібно до базиліку, сполуки лаванди випромінюють сильний запах, який відлякує мурах.

Лаванда відлякує мурах Фото: Pixels

Поставте кілька горщиків із цією рослиною на підвіконнях або біля входів до будинку, ви відразу помітите різницю. Окрім того, можна додатково використовувати лавандову олію.

Розмарин

Для людей розмарин практично не має сильного запаху, але для мурах він просто нестерпний завдяки вмісту ефірних олій, таких як цинеол, камфора та борнеол. Ці речовини виділяють аромат, якого комахи намагаються уникати.

Розмарин допоможе позбутися мурах Фото: Pixels

Найкраще тримати розмарин у приміщенні, оскільки він погано переносить холодну погоду. Свіжі гілочки можна розкласти на кухонних стільницях або поблизу вікон і дверей.

Окрім практичної функції, згадані вище рослини створюють приємну атмосферу та аромат у вашій оселі. Також їх часто використовують в кулінарії.

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