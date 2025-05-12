Ничего не стоит: как навсегда вывести из дома муравьев без дихлофоса (фото)

С приходом весны в частных домах иногда появляются муравьи, они активно ищут пищу и новые территории для колонизации. Благодаря определенным ароматическим растениям можно эффективно и экологически отпугивать этих насекомых.

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Об этом пишет издание The Mirror.

Особенность муравьев — зависимость от обоняния, которое они используют для коммуникации и ориентации в пространстве. Именно поэтому сильные ароматы могут существенно нарушать их поведение. Главное — знать, какие именно использовать.

Базилик

Сильные ароматические масла базилика, такие как эвгенол и линалоол, распространяют запах, который муравьи не переносят. Базилик можно выращивать в саду или принести его в помещение — оба варианта эффективны.

Муравьи не любят запах базилика Фото: Pixels

Для использования в помещении разложите свежие или сухие листья базилика в углах, где появляются муравьи. Для усиления эффекта добавьте несколько капель эфирного масла базилика в пульверизатор с водой, сбрызните этим раствором ватные шарики и оставьте их возле мест скопления насекомых.

Лаванда

Лаванда — незаменимое растение для садов. Большинство людей выращивает ее для красоты или успокаивающего аромата. Подобно базилику, соединения лаванды излучают сильный запах, который отпугивает муравьев.

Лаванда отпугивает муравьев Фото: Pixels

Поставьте несколько горшков с этим растением на подоконниках или у входов в дом, вы сразу заметите разницу. Кроме того, можно дополнительно использовать лавандовое масло.

Розмарин

Для людей розмарин практически не имеет сильного запаха, но для муравьев он просто невыносим благодаря содержанию эфирных масел, таких как цинеол, камфора и борнеол. Эти вещества выделяют аромат, которого насекомые стараются избегать.

Розмарин поможет избавиться от муравьев Фото: Pixels

Лучше всего держать розмарин в помещении, поскольку он плохо переносит холодную погоду. Свежие веточки можно разложить на кухонных столешницах или вблизи окон и дверей.

Кроме практической функции, упомянутые выше растения создают приятную атмосферу и аромат в вашем доме. Также их часто используют в кулинарии.

Напомним, ранее Фокус писал о пяти комнатных растениях, которые лучше не покупать. Кроме того, мы рассказывали о том, какие комнатные растения избавят дом от плесени и влаги