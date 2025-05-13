Дружина сказала чоловікові про вагітність, а потім стався несподіваний поворот (відео)

Відео, на якому жінка повідомляє чоловікові про нову вагітність, стало вірусним. Попри початковий шок, подружжя з Юти радіє майбутньому поповненню.

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Курйозне відео було вперше опубліковано у TikTok.

Молода мама Тереза з Юти, США, зафіксувала на відео момент, коли вона повідомила своєму чоловікові Кейду приголомшливу новину — вона знову вагітна, всього через два місяці після народження їхньої першої дитини.

Несподівана вагітність

Пара познайомилась на прогулянці, вигулюючи собак. Через два з половиною роки подружжя вже має маленького сина Картера, який чекає на сестричку пізніше цього року.

"Я в захваті, бо завжди мріяла стати матір'ю, особливо для двох дітей. Бути вагітною і мати шестимісячне немовля — це велике навантаження. Вагітність сама по собі забирає багато сил, а коли додається ще й шестимісячне маля — це справді непросто", — розповіла Тереза виданню Newsweek, але визнала, що почувається трохи приголомшеною.

Молода мама Тереза з Юти, США Фото: TikTok

Тереза, яка раніше працювала у сфері кібербезпеки, а зараз є матір'ю-домогосподаркою, була шокована, дізнавшись про другу вагітність, коли первістку було всього два місяці. Її чоловік Кейд, власник технологічної компанії, був у відрядженні, тому жінка зателефонувала своєму батькові, який допоміг заспокоїтися і спланувати подальші дії.

Відео стало вірусним

Відео стало вірусним після того, як Тереза опублікувала його на своїй сторінці у TikTok, зібравши понад 3,2 мільйона переглядів.

Коли Кейд розгортає пакет і знаходить тест на вагітність, він голосно вигукує, перш ніж сісти, закрити обличчя руками й вибухнути сміхом до такої міри, що здається, ніби не може говорити. Зрештою він запитує: "Не може бути, ти знову вагітна?".

Тереза стверджує, що вони обоє хотіли ще одну дитину, але це сталося трохи швидше, ніж вони очікували. "Водночас я знала, що він підтримає мене і зрадіє, адже він такий чудовий чоловік і тато. Ми знаємо, що Картер буде захисником для своєї молодшої сестрички", — поділилась вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про молоду маму Ніколь Гербер, яка вирішила народжувати вдома. Під час пологів вона була настільки зосереджена на процесі, що не звертала уваги на все навколо. Лише переглянувши відеозапис пізніше, Ніколь помітила зворушливу деталь — її собака Пенні весь час залишалася поруч, не відходячи ні на крок.

А тим часом у китайському Ханчжоу сталася ще одна незвичайна подія. 36-річна жінка на ім’я Гун дізналася про свою вагітність лише за кілька годин до пологів. Після тривалих скарг на відсутність менструацій лікарі призначили їй УЗД, яке несподівано виявило пізню вагітність — і вже через чотири години вона народила дитину.