Жена сказала мужу о беременности, а потом произошел неожиданный поворот (видео)

Видео, на котором женщина сообщает мужу о новой беременности, стало вирусным. Несмотря на первоначальный шок, супруги из Юты радуются будущему пополнению.

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Курьезное видео было впервые опубликовано в TikTok.

Молодая мама Тереза из Юты, США, зафиксировала на видео момент, когда она сообщила своему мужу Кейду потрясающую новость — она снова беременна, всего через два месяца после рождения их первого ребенка.

Неожиданная беременность

Пара познакомилась на прогулке, выгуливая собак. Через два с половиной года супруги уже имеют маленького сына Картера, который ждет сестренку позже в этом году.

"Я в восторге, потому что всегда мечтала стать матерью, особенно для двух детей. Быть беременной и иметь шестимесячного младенца — это большая нагрузка. Беременность сама по себе отнимает много сил, а когда добавляется еще и шестимесячный малыш — это действительно непросто", — рассказала Тереза изданию Newsweek, но признала, что чувствует себя немного потрясенной.

Молодая мама Тереза из Юты, США Фото: TikTok

Тереза, которая раньше работала в сфере кибербезопасности, а сейчас является матерью-домохозяйкой, была шокирована, узнав о второй беременности, когда первенцу было всего два месяца. Ее муж Кейд, владелец технологической компании, был в командировке, поэтому женщина позвонила своему отцу, который помог успокоиться и спланировать дальнейшие действия.

Видео стало вирусным

Видео стало вирусным после того, как Тереза опубликовала его на своей странице в TikTok, собрав более 3,2 миллиона просмотров.

Когда Кейд разворачивает пакет и находит тест на беременность, он громко восклицает, прежде чем сесть, закрыть лицо руками и разразиться смехом до такой степени, что кажется, будто не может говорить. В конце концов он спрашивает: "Не может быть, ты снова беременна?".

Тереза утверждает, что они оба хотели еще одного ребенка, но это произошло немного быстрее, чем они ожидали. "В то же время я знала, что он поддержит меня и обрадуется, ведь он такой замечательный муж и папа. Мы знаем, что Картер будет защитником для своей младшей сестренки", — поделилась она.

Напомним, ранее Фокус писал о молодой маме Николь Гербер, которая решила рожать дома. Во время родов она была настолько сосредоточена на процессе, что не обращала внимания на все вокруг. Лишь пересмотрев видеозапись позже, Николь заметила трогательную деталь — ее собака Пенни все время оставалась рядом, не отходя ни на шаг.

А тем временем в китайском Ханчжоу произошло еще одно необычное событие. 36-летняя женщина по имени Гун узнала о своей беременности лишь за несколько часов до родов. После длительных жалоб на отсутствие менструаций врачи назначили ей УЗИ, которое неожиданно выявило позднюю беременность — и уже через четыре часа она родила ребёнка.