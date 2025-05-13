Жінка знайшла на коробці з продуктами записку з одного слова: найцікавіше сталося потім

Відвідувачка ресторану у Флориді, США, виявила дивний напис на коробці з їжею та на чеку замовлення. Ситуація викликала бурхливе обговорення в інтернеті: люди не можуть зрозуміти, чи був це невдалий жарт працівника, чи справжній заклик про допомогу.

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Фото з’явилось на одному з тематичних форумів на Reddit.

Авторка допису опублікувала знімок свого бургера в коробці для замовлень на винос зі словом "допомога", написаним чорним маркером, а також фото чека, на якому був аналогічний заклик.

Необхідне втручання поліції

"Чи варто викликати поліцію? Мій хлопець вважає, що вони просто намагалися пожартувати, але я справді не знаю", — написала жінка про свій візит до закладу Freddy's у місті Лейк-Уейлз, штат Флорида.

Клієнтка не могла визначитися, чи це був просто розіграш працівника, чи сигнал про те, що в ресторані відбувається щось серйозне, й необхідне втручання поліції.

На коробці можна побачити напис "Допомога" Фото: Reddit

Менш ніж за 24 години після публікації у Reddit, до обговорення долучилися понад 10 тисяч людей, які були так само шоковані та стурбовані. Більшість коментаторів наполягали на тому, щоб клієнтка закладу все ж таки звернулася до поліції.

"Серйозно, краще повідомити про це і помилитися, ніж ігнорувати", — порадив один із коментаторів;

"Зателефонуйте за номером 911. Я б не ризикував, думаючи, що це жарт. Серйозно", — закликав інший.

До обговорення долучився справжній правоохоронець: "Я — поліціянт. Нічого страшного в тому, щоб викликати поліцію. Ми б приїхали та розслідували б ситуацію. У найкращому випадку, то може бути жартом. У гіршому — там когось тримають у заручниках".

Несподівана правда

Зрештою, авторка публікації поділилася оновленою інформацією.

"Я зателефонувала до поліції приблизно десять хвилин тому! Вони сказали, що відправляють туди когось. Вагалася, бо мій хлопець наполягав, що це був просто жарт, адже хлопці на видачі замовлень багато жартували, але я жодного разу не бачила там жінки, а на чеку стоїть жіноче ім'я", — зауважила американка.

Як виявилося, клієнтка та її хлопець стали жертвами розіграшу одного з працівників ресторану.

"Так, це був працівник, який влаштував розіграш. Більше оновлень не буде, якщо тільки мені не зателефонують із поліції, чого я не очікую", — написала авторка.

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