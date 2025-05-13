Женщина нашла на коробке с продуктами записку из одного слова: самое интересное произошло потом

Посетительница ресторана во Флориде, США, обнаружила странную надпись на коробке с едой и на чеке заказа. Ситуация вызвала бурное обсуждение в интернете: люди не могут понять, была ли это неудачная шутка работника или настоящий призыв о помощи.

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Фото появилось на одном из тематических форумов на Reddit.

Автор сообщения опубликовала снимок своего бургера в коробке для заказов на вынос со словом "помощь", написанным черным маркером, а также фото чека, на котором был аналогичный призыв.

Необходимо вмешательство полиции

"Стоит ли вызывать полицию? Мой парень считает, что они просто пытались пошутить, но я действительно не знаю", — написала женщина о своем визите в заведение Freddy's в городе Лейк-Уэйлс, штат Флорида.

Клиентка не могла определиться, был ли это просто розыгрыш работника или сигнал о том, что в ресторане происходит что-то серьезное, и необходимо вмешательство полиции.

На коробке можно увидеть надпись "Помощь" Фото: Reddit

Менее чем за 24 часа после публикации в Reddit, к обсуждению присоединились более 10 тысяч человек, которые были так же шокированы и обеспокоены. Большинство комментаторов настаивали на том, чтобы клиентка заведения все же обратилась в полицию.

"Серьезно, лучше сообщить об этом и ошибиться, чем игнорировать", — посоветовал один из комментаторов;

"Позвоните по номеру 911. Я бы не рисковал, думая, что это шутка. Серьезно", — призвал другой.

К обсуждению присоединился настоящий правоохранитель: "Я — полицейский. Ничего страшного в том, чтобы вызвать полицию. Мы бы приехали и расследовали бы ситуацию. В лучшем случае это может быть шуткой. В худшем — там кого-то держат в заложниках".

Неожиданная правда

В конце концов, автор публикации поделилась обновленной информацией.

"Я позвонила в полицию примерно десять минут назад! Они сказали, что отправляют туда кого-то. Колебалась, потому что мой парень настаивал, что это была просто шутка, ведь ребята на выдаче заказов много шутили, но я ни разу не видела там женщины, а на чеке стоит женское имя", — отметила американка.

Как оказалось, клиентка и ее парень стали жертвами розыгрыша одного из работников ресторана.

"Да, это был работник, который устроил розыгрыш. Больше обновлений не будет, если только мне не позвонят из полиции, чего я не ожидаю", — написала автор.

Напомним, ранее Фокус писал о забавной истории с черно-белой кошкой по имени Лили, которая стала звездой интернета после того, как один из посетителей супермаркета "Исландия" в Ливерпуле (Великобритания) опубликовал ее фото. На снимке домашняя любимица спокойно спит клубочком возле записки от хозяина, в которой тот просит прохожих больше не кормить животное.

Кроме того, на станции метро Canning Town в Лондоне работники наткнулись на клетку с морской свинкой и записку с просьбой найти ей нового владельца. Предыдущий хозяин оставил животное у входа без присмотра. После инцидента зоозащитники открыли горячую линию и призвали всех, кто имеет хоть какую-то информацию, обратиться к ним.