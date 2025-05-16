Люди вражені: камера показала, чим займається маленька донька, коли батьки йдуть

Малятко Нора налякала маму з Плімута (Велика Британія), з'явившись на камері через 10 хвилин після відходу до сну. Відео стало вірусним.

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Про це британка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Молода мати Холлі Сенсом зазнала справжнього шоку, коли лише за 10 хвилин після того, як поклала 9-місячну доньку Нору спати, знову побачила, як вона не спить, і мовчки сидить у ліжечку, начебто в очікуванні. Сцена, зафіксована на моніторі радіоняні, спочатку налякала жінку, але незабаром викликала посмішку.

30-річна Голлі, яка мешкає в Плімуті разом із партнером Джеком Рандлом і донькою, розповіла, що вечір починався цілком звично. Але коли вона зазирнула в камеру, щоб переконатися, що малятко заснуло, та вже сиділа в ліжечку і тихо дивилася в бік дверей, немов розмірковуючи про життя.

"Я не змогла стримати сміх і зняла це на відео. Вона просто сиділа, ніби чекала нас назад. Це було так зворушливо і дивно водночас", — каже Сенсом.

Відео швидко стало вірусним, набравши понад сотню тисяч переглядів. Користувачі соцмережі масово ділилися своїми схожими історіями або просто жартували.

"Тепер це моє життя, покинуте й самотнє назавжди", "Принаймні, вона просто сидить там тихо. Моя виє, як вовк у повний місяць", "Будь ласка, скажи мені, що ви пішли й витягли її. Я так розчулилася, спостерігаючи за цим", — писали вони.

За словами Сенсом, відтоді, як Нора навчилася сидіти, вона пильніше стежить за монітором і частіше перевіряє, що відбувається в дитячій.

"Я буквально приклеєна до екрана щовечора", — зізналася вона.

Попри те, що малятко здається неспокійною на відео, мама запевняє — незабаром після зйомки вона знову вклала Нору спати, і та спокійно заснула. Сім'я давно ділиться моментами свого життя в соцмережах, і, за словами Холлі, все починалося як просто спосіб розважитися і знайти однодумців. Тепер же підписники з нетерпінням чекають нових "нічних витівок" Нори.

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