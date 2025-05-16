Люди поражены: камера показала, чем занимается маленькая дочь, когда родители уходят
Малышка Нора напугала маму из Плимута (Великобритания), появившись на камере спустя 10 минут после отхода ко сну. Видео стало вирусным.
Об этом британка рассказал в одном из своих видео в TikTok.
Молодая мать Холли Сэнсом испытала настоящий шок, когда спустя всего 10 минут после того, как уложила 9-месячную дочь Нору спать, вновь увидела ее бодрствующей, и молча сидящей в кроватке, как будто в ожидании. Сцена, зафиксированная на мониторе радионяни, сначала напугала женщину, но вскоре вызвала улыбку.
30-летняя Холли, проживающая в Плимуте вместе с партнером Джеком Рандлом и дочерью, рассказала, что вечер начинался вполне обычно. Но когда она заглянула в камеру, чтобы убедиться, что малышка уснула, та уже сидела в кроватке и тихо смотрела в сторону двери, словно размышляя о жизни.
"Я не смогла сдержать смех и сняла это на видео. Она просто сидела, будто ждала нас обратно. Это было так трогательно и странно одновременно", — говорит Сэнсом.
Видео быстро стало вирусным, набрав более сотни тысяч просмотров. Пользователи соцсети массово делились своими похожими историями или просто шутили.
"Теперь это моя жизнь, брошенная и одинокая навсегда", "По крайней мере, она просто сидит там тихо. Моя воет, как волк в полнолуние", "Пожалуйста, скажи мне, что вы пошли и вытащили ее. Я так расчувствовалась, наблюдая за этим", — писали они.
По словам Сэнсом, с тех пор, как Нора научилась сидеть, она пристальнее следит за монитором и чаще проверяет, что происходит в детской.
"Я буквально приклеена к экрану каждый вечер", — призналась она.
Несмотря на то, что малышка кажется беспокойной на видео, мама уверяет — вскоре после съемки она снова уложила Нору спать, и та спокойно уснула. Семья давно делится моментами своей жизни в соцсетях, и, по словам Холли, все начиналось как просто способ развлечься и найти единомышленников. Теперь же подписчики с нетерпением ждут новых "ночных проделок" Норы.
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