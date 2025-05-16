Люди поражены: камера показала, чем занимается маленькая дочь, когда родители уходят

Малышка Нора напугала маму из Плимута (Великобритания), появившись на камере спустя 10 минут после отхода ко сну. Видео стало вирусным.

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Об этом британка рассказал в одном из своих видео в TikTok.

Молодая мать Холли Сэнсом испытала настоящий шок, когда спустя всего 10 минут после того, как уложила 9-месячную дочь Нору спать, вновь увидела ее бодрствующей, и молча сидящей в кроватке, как будто в ожидании. Сцена, зафиксированная на мониторе радионяни, сначала напугала женщину, но вскоре вызвала улыбку.

30-летняя Холли, проживающая в Плимуте вместе с партнером Джеком Рандлом и дочерью, рассказала, что вечер начинался вполне обычно. Но когда она заглянула в камеру, чтобы убедиться, что малышка уснула, та уже сидела в кроватке и тихо смотрела в сторону двери, словно размышляя о жизни.

"Я не смогла сдержать смех и сняла это на видео. Она просто сидела, будто ждала нас обратно. Это было так трогательно и странно одновременно", — говорит Сэнсом.

Видео быстро стало вирусным, набрав более сотни тысяч просмотров. Пользователи соцсети массово делились своими похожими историями или просто шутили.

"Теперь это моя жизнь, брошенная и одинокая навсегда", "По крайней мере, она просто сидит там тихо. Моя воет, как волк в полнолуние", "Пожалуйста, скажи мне, что вы пошли и вытащили ее. Я так расчувствовалась, наблюдая за этим", — писали они.

По словам Сэнсом, с тех пор, как Нора научилась сидеть, она пристальнее следит за монитором и чаще проверяет, что происходит в детской.

"Я буквально приклеена к экрану каждый вечер", — призналась она.

Несмотря на то, что малышка кажется беспокойной на видео, мама уверяет — вскоре после съемки она снова уложила Нору спать, и та спокойно уснула. Семья давно делится моментами своей жизни в соцсетях, и, по словам Холли, все начиналось как просто способ развлечься и найти единомышленников. Теперь же подписчики с нетерпением ждут новых "ночных проделок" Норы.

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