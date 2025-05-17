З пересічного життя: картини знаменитої художниці виставити на продаж за рекордну суму (фото)

Дві картини відомої представниці британського наївного мистецтва Беріл Кук будуть виставлені на продаж. Наразі доробок покійної художниці складає кілька сотень картин, а вартість її полотен перевищує десятки тисяч фунтів.

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Про це повідомляє видання WhatstheJam.

Журналісти пишуть, що аукційний дім Плімута планує провести публічні торги, на яких для купівлі будуть запропоновані картини відомої британської художниці Беріл Кук (1926-2008). Зокрема для продажу будуть доступні два полотна — "Велика Джулі" та "Моряки і чайки".

Картина Беріл Кук "Велика Джулі" (фото: Jam Press/Plymouth Auction Rooms)

Перша картина має розміри 22 на 45 см. На ній зображено Велику Джулі, яка розважає місцевих жителів у якомусь закладі, що ймовірно є один з пабів Плімуту. Вона була частиною шотландської приватної колекції протягом 25 років, і наразі має орієнтовну ціну від 8 до 10 тис. фунтів (від 410 до 520 тис.грн).

Другий полотном є картина "Моряки та чайки", написана приблизно у 1970 році та має розміри приблизно 40 на 60 см. Вважається, що вона була натхненна моряками, яких пані Кук бачив у Плімуті. На картині зображено групу моряків, які курять на лавці на Плімутському порті, на задньому плані — собака пані Кук на кличку Бозо.

Картина Беріл Кук "Моряки та чайки" (фото: Jam Press/Plymouth Auction Rooms)

Наразі мистецтвознавці вважають, що картину придбав безпосередньо друг пані Кук, а тепер — вирішив виставити її на продаж. Наразі орієнтовна ціна за полотно буде від 20 до 30 тис. (1,05-1,62 млн грн).

Представник аукційного дому міста Плімут Пол Кін описує каже, що ці картини виставлятиме на аукціон Plymouth Auction Rooms до 18 червня. Після цього буде проведено аукціон з цими полотнами.

Хто така Беріл Кук

Британська художниця Беріл Кук (1926-2008) визнається однією з найулюбленіших та найвідоміших британських художниць між прихильниками та мистецтвознавцями в жанрі "наївного мистецтва". За основу своїх сюжетів жінка брала часто комічні історії з життя людей, яких вона зустрічала у повсякденному житті.

Свої сюжети домогосподарка, яка виховувала разом з цим двох дітей, бачила в пабах, на ринках, дівич-вечорах і весіллях рідного міста Плімут. Сама пані Кук навіть не мала формальної художньої світи і не почала займатися живописом до 30 років.

Беріл Кук зі своїм котом в 1976 (фото: Getty Images)

Однак потім до кінця свого життя, художниця активно зображала життя свого міста. На момент смерті у 2008 році відомо про кількасот робіт художниці, деякі з яких опинялися на провідних виставках в США, експозиціях провідних музеїв Британії, збірках світового наївного мистецтва.

Раніше повідомлялося, що вчена з'ясувала, як картина англійських герцогів опинилася в Америці. Англійська герцогиня Баклю та Квінсберрі помітила на виставці Гарвардського університету полотно Антоніса ван Дейка.

Згодом стало відомо, що картини 21-місячної доньки українки продають на спеціальній виставці. 21-місячна художниця з Японії дебютувала з персональною виставкою, на якій її абстрактні картини продають за 33 000 єн (близько 230 доларів США) за полотно.