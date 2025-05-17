Из заурядной жизни: картины знаменитой художницы выставить на продажу за рекордную сумму (фото)

Две картины известной представительницы британского наивного искусства Берил Кук будут выставлены на продажу. Сейчас наследие покойной художницы составляет несколько сотен картин, а стоимость ее полотен превышает десятки тысяч фунтов.

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Об этом сообщает издание WhatstheJam.

Журналисты пишут, что аукционный дом Плимута планирует провести публичные торги, на которых для покупки будут предложены картины известной британской художницы Берил Кук (1926-2008). В частности для продажи будут доступны два полотна — "Большая Джули" и "Моряки и чайки".

Картина Берил Кук "Большая Джули" (фото: Jam Press/Plymouth Auction Rooms)

Первая картина имеет размеры 22 на 45 см. На ней изображена Большая Джули, которая развлекает местных жителей в каком-то заведении, вероятно один из пабов Плимута. Она была частью шотландской частной коллекции в течение 25 лет, и сейчас имеет ориентировочную цену от 8 до 10 тыс. фунтов (от 410 до 520 тыс.грн).

Второй картиной является картина "Моряки и чайки", написанная примерно в 1970 году и имеет размеры примерно 40 на 60 см. Считается, что она была вдохновлена моряками, которых госпожа Кук видел в Плимуте. На картине изображена группа моряков, которые курят на скамейке в Плимутском порту, на заднем плане — собака госпожи Кук по кличке Бозо.

Картина Берил Кук "Моряки и чайки" (фото: Jam Press/Plymouth Auction Rooms)

Сейчас искусствоведы считают, что картину приобрел непосредственно друг госпожи Кук, а теперь — решил выставить ее на продажу. Сейчас ориентировочная цена за полотно будет от 20 до 30 тыс. (1,05-1,62 млн грн).

Представитель аукционного дома города Плимут Пол Кин говорит, что эти картины будет выставлять на аукцион Plymouth Auction Rooms до 18 июня. После этого будет проведен аукцион с этими полотнами.

Кто такая Берил Кук

Британская художница Берил Кук (1926-2008) признается одной из самых любимых и известных британских художниц между поклонниками и искусствоведами в жанре "наивного искусства". За основу своих сюжетов женщина брала часто комические истории из жизни людей, которых она встречала в повседневной жизни.

Свои сюжеты домохозяйка, которая воспитывала вместе с этим двоих детей, видела в пабах, на рынках, девичниках и свадьбах родного города Плимут. Сама госпожа Кук даже не имела формального художественного образования и не начала заниматься живописью до 30 лет.

Берил Кук со своим котом в 1976 году (фото: Getty Images)

Однако потом до конца своей жизни, художница активно изображала жизнь своего города. На момент смерти в 2008 году известно о нескольких сотнях работ художницы, некоторые из которых оказывались на ведущих выставках в США, экспозициях ведущих музеев Британии, сборниках мирового наивного искусства.

Ранее сообщалось, что ученая выяснила, как картина английских герцогов оказалась в Америке. Английская герцогиня Баклю и Квинсберри заметила на выставке Гарвардского университета полотно Антониса ван Дейка.

Впоследствии стало известно, что картины 21-месячной дочери украинки продают на специальной выставке. 21-месячная художница из Японии дебютировала с персональной выставкой, на которой ее абстрактные картины продают за 33 000 иен (около 230 долларов США) за полотно.