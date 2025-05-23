Жінка отримала квіти від хлопця: те, що вона зробила далі, приголомшило людей (відео)

Звичайна звичка обернулася на зворушливу традицію. Жінка зі США почала сушити квіти, які їй щотижня дарує коханий, перетворивши свою кімнату на символічну "хроніку кохання".

Related video

Незвичайну колекцію квітів показала молодша сестра дівчини в одному зі своїх роликів у TikTok.

Коли Сана П'єр уперше повісила засохлий букет у своїй кімнаті, вона й уявити не могла, що це стане початком цілої колекції, а також символом трепетних почуттів її хлопця Трента. Сьогодні її стіна прикрашена десятками висушених букетів, кожен з яких нагадує про кохання, увагу та турботу.

Її сестра Омеша зняла коротке відео для TikTok, у якому показала затишний "квітковий куточок" Сани, супроводжуючи підписом: "Моя сестра сушить усі квіти, які дарує їй її чоловік... Скоро перетвориться на містичний сад". Ролик став вірусним, набравши понад 10,3 мільйона переглядів.

Сана розповіла, що спочатку почала сушити квіти випадково, але в якийсь момент зрозуміла, наскільки вони красиві навіть після в'янення.

"У них було щось заворожуюче прекрасне — м'яке, приглушене, ніжне", — згадує вона.

Відтоді Трент дарує їй букети майже щотижня, іноді "просто так", без приводу. А кожна засохла квітка стає частиною зростаючої колекції.

"Справа не тільки в кольорах. Справа в тому, що тебе бачать. Що хтось помічає дрібниці, які роблять тебе особливою. Це любов — вдумлива, спокійна, послідовна. І воно змінило мене", — каже Сана.

Реакція в TikTok

У коментарях до відео користувачі ділилися як захопленням, так і заздрістю:

"Ми разом три роки, а він подарував мені одну троянду";

"Сухоцвіти не пахнуть і не приваблюють комах. Люди взагалі знають основи ботаніки?";

"У моїй країні вважається, що зберігати сухі квіти — до нещастя".

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя зі США було приголомшене, дізнавшись, що священик, який їх одружив, тепер Папа Римський. Роберт Прево, раніше відомий як "батько Боб", нині Папа Лев XIV, спеціально прилетів з Перу, щоб провести їхню церемонію.

Також стало відомо, що наречений і наречена не злякалися торнадо і зіграли весілля на вулиці. Коли над весільною церемонією в Теннессі (США) вибухнув шторм, фотографка Пейдж Гіггінс-Міллер не упустила шанс зробити приголомшливі знімки, які пізніше підірвали соцмережі.