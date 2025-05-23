Женщина получила цветы от парня: то, что она сделала дальше, ошеломило людей (видео)

Обычная привычка обернулась в трогательную традицию. Женщина из США начала сушить цветы, которые ей каждую неделю дарит любимый, превратив свою комнату в символическую "хронику любви".

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Необычную коллекцию цветов показала младшая сестра девушки в одном из своих роликов в TikTok.

Когда Сана Пьер впервые повесила засохший букет в своей комнате, она и представить не могла, что это станет началом целой коллекции, а и символом трепетных чувств ее парня Трента. Сегодня ее стена украшена десятками высушенных букетов, каждый из которых напоминает о любви, внимании и заботе.

Ее сестра Омеша сняла короткое видео для TikTok, в котором показала уютный "цветочный уголок" Саны, сопровождая подписью: "Моя сестра сушит все цветы, которые дарит ей ее мужчина… Скоро превратится в мистический сад". Ролик стал вирусным, набрав более 10,3 миллиона просмотров.

Сана рассказала, что изначально начала сушить цветы случайно, но в какой-то момент поняла, насколько они красивы даже после увядания.

"В них было что-то завораживающе прекрасное — мягкое, приглушенное, нежное", — вспоминает она.

С тех пор Трент дарит ей букеты почти каждую неделю, иногда "просто так", без повода. А каждый засохший цветок становится частью растущей коллекции.

"Дело не только в цветах. Дело в том, что тебя видят. Что кто-то замечает мелочи, которые делают тебя особенной. Это любовь — вдумчивая, спокойная, последовательная. И она изменила меня", — говорит Сана.

Реакция в TikTok

В комментариях к видео пользователи делились как восторгом, так и завистью:

"Мы вместе три года, а он подарил мне одну розу";

"Сухоцветы не пахнут и не привлекают насекомых. Люди вообще знают основы ботаники?";

"В моей стране считается, что хранить сухие цветы — к несчастью".

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