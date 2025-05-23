Вигідна купівля дивана у Facebook обернулася розчаруванням: що з ним не так (відео)

Дівчина випадково придбала на Facebook Marketplace мініатюрний диван, розрахований на дітей, і тільки вдома зрозуміла, що він занадто малий для дорослих. Кумедне відео з цією покупкою швидко стало вірусним.

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У TikTok стало вірусним відео, в якому жінка ділиться своєю кумедною помилкою під час купівлі меблів.

Користувачка під ніком @sydneyyelaiine3 розповіла, як випадково придбала невеликий Г-подібний диван через торговий майданчик Facebook Marketplace, не підозрюючи, що той призначений для дітей.

Відео, опубліковане 13 травня, набрало вже понад 3,6 мільйона переглядів. У ролику видно, як у вітальні стоїть непропорційно маленький диван, на якому лежить собака. Підпис свідчить: "Усе ще згадую, як випадково купила у Facebook диван, зроблений для малюків".

"Я ненавиджу його. Мені шкода людину, яка купила його у нас потім", — пожартувала в описі жінка, натякаючи, що меблі вже було перепродано.

Смішна ситуація викликала хвилю відгуків у коментарях.

"Я купив точно такий самий диван у когось у Facebook! Мені було так ніяково", "Я б не помітив, якби на ньому не було собаки", "Він має звичайний вигляд, але водночас такий крихітний", — писали вони.

Коментатори також жартували, що тепер у собаки є свій персональний трон.

Цікаво, що на тлі цієї вірусної історії експерти говорять про стрімке зростання ринку вживаних меблів. За даними звіту Grand View Research, у 2023 році його обсяг становив $34 мільярди. Очікується, що до 2030 року він щорічно зростатиме на 7,7%. Причини — зростання екологічної свідомості, інтерес до сталого споживання і бажання заощадити.

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