Выгодная покупка дивана в Facebook обернулась разочарованием: что с ним не так (видео)

Девушка случайно приобрела на Facebook Marketplace миниатюрный диван, рассчитанный на детей, и только дома поняла, что он слишком мал для взрослых. Забавное видео с этой покупкой быстро стало вирусным.

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В TikTok стало вирусным видео, в котором женщина делится своей забавной ошибкой при покупке мебели.

Пользовательница под ником @sydneyyelaiine3 рассказала, как случайно приобрела небольшой Г-образный диван через торговую площадку Facebook Marketplace, не подозревая, что тот предназначен для детей.

Видео, опубликованное 13 мая, набрало уже более 3,6 миллиона просмотров. В ролике видно, как в гостиной стоит непропорционально маленький диван, на котором лежит собака. Подпись гласит: "Все еще вспоминаю, как случайно купила в Facebook диван, сделанный для малышей".

"Я ненавижу его. Мне жаль человека, который купил его у нас потом", — пошутила в описании женщина, намекая, что мебель уже была перепродана.

Смешная ситуация вызвала волну откликов в комментариях.

"Я купил точно такой же диван у кого-то в Facebook! Мне было так неловко", "Я бы не заметил, если бы на нем не было собаки", "Он выглядит обычным, но в то же время таким крошечным", — писали они.

Комментаторы также шутили, что теперь у собаки есть свой персональный трон.

Интересно, что на фоне этой вирусной истории эксперты говорят о стремительном росте рынка подержанной мебели. По данным отчета Grand View Research, в 2023 году его объем составил $34 миллиарда. Ожидается, что к 2030 году он будет ежегодно расти на 7,7%. Причины — рост экологического сознания, интерес к устойчивому потреблению и желание сэкономить.

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