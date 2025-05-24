"НЛО" пролетіло повз круїзний лайнер: моторошне видовище потрапило на камеру (фото)

18 травня камера в режимі реального часу зафіксувала загадковий металевий об'єкт у небі над Канкуном, викликавши хвилю суперечок серед глядачів.

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Про це пише The Sun.

Увечері 18 травня неподалік від мексиканського Канкуна вебкамера, встановлена на узбережжі Косумеля, зафіксувала незвичайне явище. Поки об'єктив камери був зосереджений на пришвартованому круїзному лайнері, повз нього на високій швидкості пролетів об'єкт у формі класичної "літаючої тарілки".

На сповільненому записі видно, що об'єкт був зроблений з темного блискучого металу. Його рух здавався практично непомітним для ока.

Веб-камера, встановлена на узбережжі Косумеля, зафіксувала незвичайне явище Фото: Jam Press На сповільненому записі видно, що об'єкт був зроблений із темного блискучого металу Фото: Jam Press

Перші очевидці виявилися приголомшені побаченим і в коментарях сперечалися про природу НЛО: від комахи до птаха і "справжньої тарілки".

"Що це було?", "Воно пролетіло так швидко", "Цікаво...", "Точно комаха, що ж ще", — говорили вони.

За даними порталу What's The Jam, це відео стало новим епізодом у ланцюжку загадкових спостережень, пов'язаних із непізнаними летючими об'єктами. У квітні в мережі вже з'являлися кадри з імовірними НЛО, які нібито загрожували американському військовому кораблю біля узбережжя Каліфорнії. Тоді моряки з борту USS Jackson заявили, що спостерігали синхронний політ чотирьох об'єктів.

З початку 2024 року кількість повідомлень про НЛО продовжує зростати. Так, у грудні дивні вогні були помічені над кількома американськими штатами, включно з Нью-Джерсі. Попри заяви влади про "цивільні та військові безпілотники", ситуацію визнали досить серйозною, щоб провести закрите засідання Комітету з розвідки Палати представників США.

Відомий експерт з НЛО Нік Поуп піддав сумніву офіційну реакцію на інциденти.

"Якщо це всього лише зірки і дрони, навіщо тоді секретний брифінг?" — зазначив він.

Раніше Фокус повідомляв, що схожий на планету НЛО завис над статуєю Христа. Непізнаний об'єкт, зовні схожий на Сатурн, чітко виділявся на тлі ясного неба. Незвичайне видовище швидко привернуло увагу користувачів соцмереж, викликавши бурхливе обговорення.

Також стало відомо, що мільярдера звинуватили у спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.