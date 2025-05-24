"НЛО" пролетело мимо круизного лайнера: жуткое зрелище попало на камеру (фото)

18 мая камера в режиме реального времени запечатлела загадочный металлический объект в небе над Канкуном, вызвав волну споров среди зрителей.

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Об этом пишет The Sun.

Вечером 18 мая неподалеку от мексиканского Канкуна веб-камера, установленная на побережье Косумеля, зафиксировала необычное явление. Пока объектив камеры был сосредоточен на пришвартованном круизном лайнере, мимо на высокой скорости пролетел объект в форме классической "летающей тарелки".

На замедленной записи видно, что объект был сделан из темного блестящего металла. Его движение казалось практически незаметным для глаза.

Веб-камера, установленная на побережье Косумеля, зафиксировала необычное явление Фото: Jam Press На замедленной записи видно, что объект был сделан из темного блестящего металла Фото: Jam Press

Первые очевидцы оказались ошеломлены увиденным и в комментариях спорили о природе НЛО: от насекомого до птицы и "настоящей тарелки".

"Что это было?", "Оно пролетело так быстро", "Интересно…", "Точно насекомое, что же еще", — говорили они.

По данным портала What’s The Jam, это видео стало новым эпизодом в цепочке загадочных наблюдений, связанных с неопознанными летающими объектами. В апреле в сети уже появлялись кадры с предполагаемыми НЛО, которые якобы угрожали американскому военному кораблю у побережья Калифорнии. Тогда моряки с борта USS Jackson заявили, что наблюдали синхронный полет четырех объектов.

С начала 2024 года количество сообщений о НЛО продолжает расти. Так, в декабре странные огни были замечены над несколькими американскими штатами, включая Нью-Джерси. Несмотря на заявления властей о "гражданских и военных беспилотниках", ситуацию сочли достаточно серьезной, чтобы провести закрытое заседание Комитета по разведке Палаты представителей США.

Известный эксперт по НЛО Ник Поуп подверг сомнению официальную реакцию на инциденты.

"Если это всего лишь звезды и дроны, зачем тогда секретный брифинг?" — отметил он.

Ранее Фокус сообщал, что похожий на планету НЛО завис над статуей Христа. Неопознанный объект, внешне схожий на Сатурн, четко выделялся на фоне ясного неба. Необычное зрелище быстро привлекло внимание пользователей соцсетей, вызвав бурное обсуждение.

Также стало известно, что миллиардера обвинили в попытке скрыть внеземных существ от человечества. Уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от людей. По его словам, миллиардер Марк Цукерберг финансирует программу SETI, которая зафиксировала сигнал внеземного происхождения.