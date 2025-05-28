У морі виявили затонулий корабель: там шукають скарби минулих епох (фото)

Ірландські дослідники виявили уламки британського корабля Recovery, який затонув біля узбережжя графства Вексфорд у 1787 році з вантажем дорогоцінних творів мистецтва та антикваріату.

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Про це пише видання Daily Star.

Після десятиліть пошуків біля берегів Ірландії знайдено сліди британського корабля Recovery, який затонув у 1787 році з неоціненним вантажем. Судно перевозило колекцію скульптур та бронзових виробів графа Чарлемонта та скарби найбагатшого банкіра Ірландії.

Судно прямувало з Лондона до Дубліна, але безслідно зникло біля узбережжя Вексфорда разом з екіпажем із шести осіб, зокрема капітаном та його двома синами.

Скарби на кораблі

Едмонд О'Бірн, який очолює пошукову команду, розповів про знахідку: "Гідролокатор зафіксував незвичайний об'єкт на морському дні. Спочатку я подумав, що це торпеда, але коли ми спустилися, виявилося, що це 6-метровий штурвал, покритий мідними листами. Саме завдяки цьому й ідентифікувало корабель".

Дослідники знайшли британський корабель зі скарбами XVIII століття Фото: Brian and Kevin Martin

У 1773 році, коли Recovery будували в Честері, він був одним із 200 суден британського торгового флоту, що мали мідне покриття корпусу. Окрім того, це єдиний корабель, що затонув у цій місцевості. Він "похований" на глибині 20 метрів. Команда знайшла також дев'ятиметрове дубове ребро, якір та різні деталі, а також артефакти тої епохи — мідний чайник та чорнильниці.

Стан реліквій

За словами О'Бірн, вантаж може бути у відмінному стані: "Оскільки твори мистецтва транспортували на велику відстань, їх упаковували дуже ретельно. Є шанс, що щось збереглося".

Дослідники виявили затонулий корабель з антикваріатом Фото: Brian and Kevin Martin

На борту були мармурові скульптури та бронзові вироби, зібрані графом Чарлемонтом під час дев'ятирічної подорожі Європою. Ними мали прикрасити будинок в Дубліні.

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