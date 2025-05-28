В море выявили затонувший корабль: там ищут сокровища прошлых эпох (фото)

Ирландские исследователи обнаружили обломки британского корабля Recovery, который затонул у побережья графства Вексфорд в 1787 году с грузом драгоценных произведений искусства и антиквариата.

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Об этом пишет издание Daily Star.

После десятилетий поисков у берегов Ирландии найдены следы британского корабля Recovery, который затонул в 1787 году с бесценным грузом. Судно перевозило коллекцию скульптур и бронзовых изделий графа Чарлемонта и сокровища самого богатого банкира Ирландии.

Судно направлялось из Лондона в Дублин, но бесследно исчезло у побережья Уэксфорда вместе с экипажем из шести человек, в том числе капитаном и его двумя сыновьями.

Сокровища на корабле

Эдмонд О'Бирн, который возглавляет поисковую команду, рассказал о находке: "Гидролокатор зафиксировал необычный объект на морском дне. Сначала я подумал, что это торпеда, но когда мы спустились, оказалось, что это 6-метровый штурвал, покрытый медными листами. Именно благодаря этому и идентифицировало корабль".

Исследователи нашли британский корабль с сокровищами XVIII века Фото: Brian and Kevin Martin

В 1773 году, когда Recovery строили в Честере, он был одним из 200 судов британского торгового флота, имевших медное покрытие корпуса. Кроме того, это единственный корабль, затонувший в этой местности. Он "похоронен" на глубине 20 метров. Команда нашла также девятиметровое дубовое ребро, якорь и различные детали, а также артефакты той эпохи — медный чайник и чернильницы.

Состояние реликвий

По словам О'Бирн, груз может быть в отличном состоянии: "Поскольку произведения искусства транспортировали на большое расстояние, их упаковывали очень тщательно. Есть шанс, что что-то сохранилось".

Исследователи обнаружили затонувший корабль с антиквариатом Фото: Brian and Kevin Martin

На борту были мраморные скульптуры и бронзовые изделия, собранные графом Чарлемонтом во время девятилетнего путешествия по Европе. Ими должны были украсить дом в Дублине.

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