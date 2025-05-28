Озеро привидів: де в Україні є водойма, яка ніколи не замерзає та має моторошні легенди

На Хмельниччині є загадкове озеро в центрі села, яке не замерзає навіть у -20°C. Воно називається Вікнина, або як кажуть місцеві "озеро привидів".

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Про це пише Хмельницька обласна рада.

Озера Вікнина, яке не замерзає навіть у найлютіші морози, розташоване у селі Хропотова, що у мальовничих Подільських Товтрах на Хмельниччині. У селі панує звичний побут, але ця водойма вже давно обросла легендами й містичними історіями.

Як розповідають жителі, за температури -20°C над озером піднімається пара, а поверхня залишається вільною від криги. На ній спокійно плаває як домашня птиця, так і дикі качки. Озеро рясніє рибою, яка, за словами місцевих, росте надзвичайно швидко, хоча риболовля тут відбувається доволі активно. Місцеві також використовують воду озера для прання – білизна після цього стає чистою й м’якою.

Купатися у Вікнині не рекомендують Фото: Суспільне

Водночас купатися у Вікнині селяни не рекомендують, посилаючись на страхи й забобони. За давнім повір’ям, це озеро є своєрідним "вікном в інший світ", що й пояснює його назву.

Про водойму є багато містичних легенд. Місцеві розповіли, що колись в озері нібито втопився чоловік з кіньми. Згодом мертві коні спливли в сусідньому ставку, що аж за 10 кілометрів від Вікнини.

"З давніх-давен батьки, ще діди наші, розказували, що це озеро ніколи не замерзало. Ніколи. Колись якийсь пан їхав, і просто заїхав у це озеро. І ніби коні вийшли аж в Почапинцях, в сусідньому селі", — розповідала "Суспільному" місцева мешканка.

Існує версія, що озеро не замерзає через численні теплі підводні джерела, які б’ють із великої глибини. Проте, як зазначають місцеві, жодних наукових досліджень водойми досі не проводилося, а її точну глибину ніхто ніколи не вимірював.

Нагадаємо, Україна багата на неймовірні озера та курорти для відпочинку. Один із таких — Черепашинецький кар’єр, що у Вінницькій області.

Фокус також писав, що неподалік міста Дніпро є мальовнича місцина з чистим пляжем і блакитною водою. Йдеться про Вільногірський кар’єр, який називають також "Дніпровськими Мальдівами".