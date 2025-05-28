Озеро призраков: где в Украине есть водоем, который никогда не замерзает и имеет жуткие легенды

В Хмельницкой области есть загадочное озеро в центре села, которое не замерзает даже в -20°C. Оно называется Викнина, или как говорят местные "озеро призраков".

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Об этом пишет Хмельницкий областной совет.

Озеро Викнина, которое не замерзает даже в самые сильные морозы, расположено в селе Хропотова, что в живописных Подольских Товтрах на Хмельнитчине. В селе царит привычный быт, но этот водоем уже давно оброс легендами и мистическими историями.

Как рассказывают жители, при температуре -20°C над озером поднимается пар, а поверхность остается свободной от льда. На ней спокойно плавает как домашняя птица, так и дикие утки. Озеро изобилует рыбой, которая, по словам местных, растет очень быстро, хотя рыбалка здесь происходит довольно активно. Местные также используют воду озера для стирки — белье после этого становится чистым и мягким.

Купаться в Викнине не рекомендуют Фото: Суспільне

В то же время купаться в Викнине селяне не рекомендуют, ссылаясь на страхи и суеверия. По древнему поверью, это озеро является своеобразным "окном в другой мир", что и объясняет его название.

О водоеме есть много мистических легенд. Местные рассказали, что когда-то в озере якобы утонул человек с лошадьми. Впоследствии мертвые лошади всплыли в соседнем пруду, что аж в 10 километрах от Викнины.

"Издавна родители, еще деды наши, рассказывали, что это озеро никогда не замерзало. Никогда. Когда-то какой-то господин ехал, и просто заехал в это озеро. И будто лошади вышли аж в Почапинцах, в соседнем селе", — рассказывала "Суспільному" местная жительница.

Существует версия, что озеро не замерзает из-за многочисленных теплых подводных источников, которые бьют с большой глубины. Однако, как отмечают местные, никаких научных исследований водоема до сих пор не проводилось, а его точную глубину никто никогда не измерял.

Напомним, Украина богата на невероятные озера и курорты для отдыха. Один из таких — Черепашинецкий карьер, что в Винницкой области.

Фокус также писал, что недалеко от города Днепр есть живописное место с чистым пляжем и голубой водой. Речь идет о Вольногорском карьере, который называют также "Днепровскими Мальдивами".