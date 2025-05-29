П'яний чоловік приїхав до поліції на коні, бо йому заборонили водити авто

69-річний чоловік у Польщі приїхав на коні та возі п'яним до поліцейського відділку після того, як його позбавили прав через водіння у нетверезому стані.

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Про це пише Daily Star.

Камери відеоспостереження зафіксували, як ввечері чоловік заїхав на парковку поліцейського відділку на своєму незвичному транспорті.

Сидячи в кареті, запряженій двома кіньми, чоловік махав рукою, коли повільно проїжджав повз одну з поліцейських дільниць.

Коли чоловік повернув, щоб виїхати на дорогу, з будівлі вибіг поліцейський і почав переслідування. Зупинивши водія, поліцейський помітив різкий запах алкоголю, що йшов від чоловіка.

Чоловік напідпитку приїхав до поліцейського відділку у Польщі на коні Фото: Daily Star

Алкотестер виявив у "водія" понад 1,3% алкоголю в крові, що значно перевищує допустиму норму в Польщі, яка становить 0,02%.

Журналісти підкреслили, що чоловік вже добре відомий поліції. Його неодноразово затримували за водіння в нетверезому стані, і тепер йому довічно заборонено керувати транспортними засобами.

Поліція підтвердила, що він знову постане перед судом за свої останні дії.

"Незалежно від того, яким транспортним засобом ви користуєтеся, за законом ви зобов'язані залишатися тверезими і дотримуватися правил дорожнього руху. Відсутність водійського посвідчення не дає права шукати "альтернативні" способи пересування — особливо в стані алкогольного сп'яніння. Навіть керування кінним екіпажем вимагає повної свідомості та відповідальності", — наголосив прессекретар місцевого польського управління поліції.

Нагадаємо, чоловік заглянув за дзеркало у ванній і натрапив на "скарб".

Фокус також писав про те, що асоціація самотніх чоловіків розлючена через те, що їх очолила дівчина.