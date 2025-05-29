Пьяный мужчина приехал в полицию на лошади, потому что ему запретили водить авто

69-летний мужчина в Польше приехал на лошади и телеге пьяным в полицейский участок после того, как его лишили прав из-за вождения в нетрезвом состоянии.

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Об этом пишет Daily Star.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как вечером мужчина заехал на парковку полицейского участка на своем необычном транспорте.

Сидя в карете, запряженной двумя лошадьми, мужчина махал рукой, когда медленно проезжал мимо одного из полицейских участков.

Когда мужчина повернул, чтобы выехать на дорогу, из здания выбежал полицейский и начал преследование. Остановив водителя, полицейский заметил резкий запах алкоголя, исходивший от мужчины.

Мужчина навеселе приехал в полицейский участок в Польше на лошади Фото: Daily Star

Алкотестер обнаружил у "водителя" более 1,3% алкоголя в крови, что значительно превышает допустимую норму в Польше, которая составляет 0,02%.

Журналисты подчеркнули, что мужчина уже хорошо известен полиции. Его неоднократно задерживали за вождение в нетрезвом состоянии, и теперь ему пожизненно запрещено управлять транспортными средствами.

Полиция подтвердила, что он снова предстанет перед судом за свои последние действия.

"Независимо от того, каким транспортным средством вы пользуетесь, по закону вы обязаны оставаться трезвыми и соблюдать правила дорожного движения. Отсутствие водительского удостоверения не дает права искать "альтернативные" способы передвижения — особенно в состоянии алкогольного опьянения. Даже управление конным экипажем требует полной сознательности и ответственности", — подчеркнул пресс-секретарь местного польского управления полиции.

Напомним, мужчина заглянул за зеркало в ванной и наткнулся на "сокровище".

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