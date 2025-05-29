Чоловік запік чихуахуа у власній духовці, щоб собака перестав гавкати

Джеймс Вільямсон зі штату Алабама замкнув чихуахуа в гарячій духовці та запік собаку, щоб він перестав гавкати

Related video

Про це пише Daily Star.

Джеймс Вільямсон посварився з родичем, коли той пригрозив, що засуне його домашнього собаку, цуценя чихуахуа, в духовку, якщо той не припинить гавкати.

Тоді 44-річний чоловік схопив собаку і запхав його в гарячу духовку, а потім приставив стілець до дверей, щоб собака не зміг втекти.

Сержант Даррелл МакМанн прибув до будинку Вільямсона після того, як сусіди викликали поліцію через несамовитий гавкіт маленького песика.

Коли поліцейський приїхав, то побачив обгорілі рештки цуценяти, розкидані по під'їзній дорозі.

"У мене самого є чихуахуа. Коли я приїхав туди, я просто не мав слів, справді не мав. Я просто стояв і дивився на собаку деякий час, і мені довелося взяти себе в руки", — сказав МакМанн.

В Алабамі жорстоке поводження з тваринами при обтяжуючих обставинах розглядається як злочин нижчого рівня, а це означає, що Вільямсон може уникнути значного тюремного ув'язнення.

Наразі чоловік перебуває під заставою в розмірі 15 000 доларів.

Якщо Вільямсон вийде на волю, він більше не зможе мати тварин.

Нагадаємо, на відео зняли, як "домашній" пес усвідомив, що опинився в поході.

Фокус також писав про те, як жінка повернулась додому й побачила, що собака привів у гості "друга".